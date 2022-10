D-Hub es definitivamente el único candidato a ocupar los terrenos de Nissan en Zona Franca

Después de meses de espera, este mediodía se ha conocido que el único candidato a ocupar y reindustrializar la factoría y los antiguos terrenos Nissan en la Zona Franca de Barcelona es D-Hub. Se trata de un grupo de empresas liderado por liderado por QEV Technologies y BTech, en asociación con el grupo logístico Goodman.

El también conocido como Hub de Descarbonización ha sido el único grupo empresarial que ha presentado la documentación requerida en tiempo y forma, según fuentes cercanas al proceso. Había otra propuesta del Centro Intermodal de Logística, Cilsa, y el grupo Mecalux, pero que no correspondía a los requisitos del concurso, básicamente porque no incluía fabricación de automoción, que quería optar a los terreno en caso de que el concurso quedase desierto.

El proyecto de D-Hub es el que siempre ha apoyado la Mesa de Reindustrialización. Tras confirmarse su candidatura en esta primera fase con la apertura este mediodía del sobre A, el proceso se completará con la apertura del sobre B el próximo 4 de noviembre, donde se sabrán las propuestas técnicas del grupo, y acabará el 17 de noviembre con la apertura del sobre C en el que se detallan las condiciones económicas.

Expectativas optimistas

Fuentes cercanas al proceso manifiestan optimismo sobre que una vez presentada la documentación general y administrativa, el resto de fases cumplirá con las expectativas y el Hub de Descarbonización podrá iniciar la reindustrialización de la factoría de dejó Nissan hace casi dos años. La misma sintonía demuestra D-Hub, que en un comunicado ha manifestado que son optimistas y muestran confianza en acabar formalizando un acuerdo definitivo.

Meses de suspense

La presentación de candidaturas no ha estado exenta de cierto suspense. Después de diferentes prórrogas en el plazo de presentación porque los candidatos no llegaban a tiempo con la documentación o no tenían listos los acuerdos entre sociedades, hace 15 días, el Hub de Descarbonización no tenía asegurada aún la financiación del proyecto. En estas dos semanas han estado negociando 'in extremis' y finalmente, se logró un acuerdo con Goodman para presentarse juntos al concurso.

En esta negociación final se desencalló definitivamente las condiciones por las que D-Hub usará una parte de las antiguas instalaciones y terreno de Nissan en la Zona Franca para fabricar vehículos eléctricos, y la otra parte será utilizada por Goodman para realizar actividades logísticas.

Fabricantes chinos

Anteriormente, el proceso se vio sacudido por diferentes grupos empresariales que mostraron su interés por optar al concurso, pero que al final se echaron atrás. Fue el caso del fabricante chino de coches eléctricos Great Wall Motors.

El grupo automovilístico chino Chery, también mostró su interés hace pocos días, pero pedía otra prórroga y la Mesa de Reindustrialización, que siempre ha apostado por D-Hub, no consideró la propuesta.