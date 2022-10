El PP exige que Sánchez explique en el Congreso si tiene un acuerdo con Puigdemont "para sortear su situación judicial"

El Partido Popular ha solicitado formalmente la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras conocer las últimas declaraciones de Carles Puigdemont, en las que asegura que "gente del PSOE" ha venido a verle para generarle "expectativas de un buen trato, vía reforma del Código Penal y un indulto siempre y cuando accediera a comparecer ante el Supremo".

Por este motivo, el grupo parlamentario de la oposición ha registrado este lunes la solicitud de comparecencia del presidente, que aún tendrá que aprobar la Junta de Portavoces, para que Sánchez informe ante el Pleno del Congreso "sobre los acuerdos propuestos al fugado Carles Puigdemont para sortear su situación judicial", en palabras del PP.

En la solicitud se exige conocer "los contactos por parte de miembros del Gobierno y del PSOE con Carles Puigdemont, ofreciéndole trato de favor ante su situación penal, reformas legislativas para garantizarle la impunidad y el indulto en caso de condena, adema de otros privilegios", tal y como hizo público el expresidente de la Generalitat, que se encuentra huido tras ser condenado por el referéndum ilegal de independencia de Cataluña en 2017.

Además de la comparecencia de Sánchez en el Congreso, el PP ha pedido también otras dos en la comisión correspondiente de la Cámara Baja. La primera de ellas, la del ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, para que explique, como coordinador de la acción del Gobierno, "si ha dado instrucciones para llevar a cabo medidas legales tendentes a la impunidad de quienes están condenados o están en situación de huidos de la acción de la justicia".

La segunda está dirigida a la ministra de Justicia, Pilar Llop, para que aclare "si ha dado instrucciones en su departamento para elaborar un anteproyecto de modificación del Código Penal para reformar el delito de sedición".

Con todo ello, el PP continúa su ofensiva contra el Gobierno después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmara el pasado jueves que la reforma de sedición seguía en la agenda del Ejecutivo. Ese fue el motivo que el PP alegó para romper el pacto que estaban a punto de sellar ambas formaciones en torno a la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

Este lunes, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, aseguraba desde la sede del partido que la negociación del CGPJ "no está rota" siempre que Sánchez prometa por escrito que no reformará el delito de sedición. Bendodo instaba al presidente a que se comprometa "por escrito, hoy mismo" a que no va a tocar el delito de sedición, una reforma que se traduciría en la rebaja de las penas a los condenados por convocar el referéndum ilegal de independencia de Cataluña en 2017. "El PSOE verdadero no dudaría en comprometerse por escrito a no reformar el delito de sedición", apretaba el popular haciendo alusión a la figura de Felipe González, que este fin de semana ha sido conmemorado por el 40 aniversario de su histórica victoria.