La triste despedida de Rodri Fuertes, que llora la muerte de su perro: "Me has dejado un vacío que no podré llenar nunca"

El duelo es uno de los procesos psicológicos más difíciles de superar, ya sea por la muerte de un familiar, un amigo o una mascota. Así lo ha demostrado Rodri Fuertes, el cual acaba de vivir una dura pérdida.

"Vuela alto, mi pequeñito. Te adoro con todas mis fuerzas", escribió este domingo el ex de Bea Retamal y de Adara Molinero. "No paro de pensar en ti, mi chiquitito".

Junto a su mensaje, publicó una imagen en la que aparece junto a su bulldog francés, el cual acaba de fallecer, y también le dedicó una publicación.

"Ojalá nunca hubiera tenido que despedirme de ti. Hoy te has ido. Te has ido en mis brazos. Has esperado a que me despertara para que estuviéramos juntos en tus últimos latidos", dedicó. "No tengo palabras para explicar el vacío que siento dentro de mí".

"Entiendo que la vida es así de dura a veces. Solo han pasado unas horas y, mire a donde mire, te veo. No puedo quitar tu cama de mi lado y todos los rincones de casa me recuerdan a ti. Eras, eres y serás mi pequeñito", le dedicó. "Siempre me recibías con la zapatilla, esperándome en la puerta. Daba igual que hubiera salido unas horas o diez minutos, el recibimiento era una fiesta. Siempre nos íbamos a la cama juntos. Siempre todo juntos".

"Repetiría mil veces todas las cosas que hemos hecho para que siguiéramos juntos", continuó contando el exconcursante de GH 17. "Estos meses han sido muy duros y, aunque me negaba a pensar que este día llegaría, hubiese vivido toda mi vida cuidándote".

"Me has dejado un vacío que no podré llenar nunca [...] Te quiero con todo mi corazón, mi enanito. Has sido un compañero de vida irrepetible. Estés donde estés, acuérdate de mí porque yo te voy a echar de menos todos los días de mi vida", concluyó.