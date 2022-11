Las categorías que más compra la gente en España durante el Black Friday son ropa, calzado y electrónica, según el estudio Black-Friday.Global, pero, hay otros productos además de este top 3 que también arrasan durante la jornada de Viernes Negro. Si quieres saber qué categorías tienen éxito más allá de los smartphones y de la ropa no dejes de leer este post porque igual consigues ideas para tus compras y ofertas que no querrás dejar escapar. Sin embargo, si quieres saber las promociones más curiosas que puedes encontrar en Black Friday, seguro, que te vas a sorprender porque van desde botox hasta liposucciones.

Sí, has leído bien. A parte de las categorías que hemos mencionado, en internet se pueden encontrar también ofertas en cirugía estética con hasta el 50%, tal y como explican desde el portal Black-Friday.Global. Por otro lado, parece ser que el Black Friday no solo es un evento destinado a los consumidores ansiosos por ver los descuentos más altos, es también una buena ocasión para vender las cosas que uno ya no necesita. Por eso, plataformas como Wallapop que celebran el Black Week tienen tantos seguidores este mes. Ha habido, incluso, países como República Dominicana que algún año han lanzado ofertas durante esta jornada en funerarias.

Pero, si nos centramos en los productos y categorías más populares en el mundo, quizá la más olvidada, pero que tiene muchos descuentos, es la categoría de ropa interior.

Los productos más populares en el mundo. Black-Friday.Global

Y, para ofertas en ropa interior, no hay un ecommerce mejor durante Black Friday que Women’Secret, que ya tiene una sección de favoritos a mitad de precio hasta este 9 de noviembre y, después, vendrán aún más descuentos para el Viernes Negro.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.