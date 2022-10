El euríbor vuelve a crecer a su nivel más alto desde diciembre de 2008: la hipoteca media sube 200 euros en octubre

El euríbor, el indicador al que están referenciadas la mayoría de hipotecas variables en España, cerrará octubre con la media mensual más alta desde diciembre de 2008, al situarse en el 2,626%.

Este incremento se produce por décimo mes consecutivo y obedece, entre otros, a las nuevas subidas de tipos de interés por parte del Banco Central Europa (BCE), quien tomó la decisión el pasado jueves de aumentarlos en 75 puntos básicos.

Con el cierre mensual en este nivel, una persona que tenga contratada una hipoteca variable a 30 años de 150.000 euros y con un diferencial del 0,99% más euríbor sufrirá un aumento de su cuota hipotecaria de alrededor de 234 euros, es decir, pasaría de pagar 449 euros al mes a abonar 683 euros a partir de la revisión, lo que equivale a un incremento de 2.800 euros anuales.

No obstante, la subida del Euribor también está afectando a las hipotecas a tipo fijo, que cada vez son más caras. Según iAhorro, ya son muchos los bancos que sitúan el TIN (Tipo de Interés Nominal) fijo por encima del 3%. Y su previsión no es nada buena: "En seis, siete u ocho meses la cosa irá a peor, no tengo ninguna duda. Nuestra previsión es que de cara a la primavera del año que viene el tipo fijo empeore considerablemente porque la tendencia es que esto vaya a peor, aunque se vea lentamente”, explican.

Previsión del 3% a final de año

Pese a continuar todaíva lejos del valor registrado en el año 2008 (3,452%), los expertos advierten de que la tendencia es que el Euríbor siga creciendo en los próximos meses, llegando previsiblemente al 3% a final de año.

"El crecimiento se ha ralentizado este último mes. Entre agosto y septiembre el incremento fue de casi un punto y este mes se ha reducido a 0,393 puntos. Si nos fijamos en la tendencia de otros años, a final de año el Euribor moderaba siempre un poco su crecimiento", asegura el director de Hipotecas del comparador y asesor hipotecario iAhorro, Simone Colombelli, que añade que "este año no podemos esperar que esa moderación sea tan evidente, sobre todo si el Banco Central Europeo (BCE) sigue subiendo tipos de aquí a diciembre".

En este sentido, no se deben descartar más subidas de tipos, ya que el banco central tiene como objetivo principal reducir la inflación en la Eurozona hasta aproximadamente el 2%; una cifra todavía muy lejana, tras conocerse que la media de los países del Euro ha escalado en octubre al 10,7%

Además, se espera que el dato continúe siendo muy eleado en 2023, tal y como trasladan los expertos, llegando incluso al 3,5%.