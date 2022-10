Alejandra Rubio defiende a su tía y carga contra su primo: "No se está portando bien, se ha posicionado con su mujer"

Continúa la polémica en la familia Campos. Desde que hace un par de semanas salieran a la luz unos audios de Paola Olmedo, nuera de Carmen Borrego, criticándole a ella y a otros miembros, no paran los dardos hacia la joven. Ahora, Alejandra Rubio ha vuelto a defender a su tía y ha cargado contra su primo, José María Almoguera.

La hija de Terelu Campos lo ha hecho tras la exclusiva de Borrego en una conocida revista, donde contaba que va a ser abuela y que, por su puesto, también ha tenido mucha polémica.

Rubio ha asegurado que su primo y Olmedo querían vender el anuncio del embarazo, por lo que Carmen fue la encargada de negociarlo con la revista. Sin embargo, los audios hicieron que la pareja decidiese cambiar de idea: "Ellos se echaron para atrás y dejaron con el marrón a mi tía, ella no ha traicionado a nadie".

Alejandra se ha mostrado totalmente del lado de su tía Carmen. "Ya sabéis que yo he tenido momentos malos con ella, pero creo que esta vez, de verdad, no tiene la culpa", ha dicho Rubio en el programa Fiesta.

Además, ha cargado contra su primo. "Así no se trata a la prensa, vale que eres anónimo pero lo sabemos desde que somos pequeños. Él no lo ha entendido. Hubiera sido tan fácil... Has vendido la exclusiva, bien, pues sales, das unas declaraciones pidiendo disculpas, diciendo que ha sido una trampa o lo que sea, y se acaba", explicaba Alejandra.

Además, cree que "Carmen se ha llevado una decepción impresionante" porque él se ha mostrado a favor de Paola. "Puedes hacerlo de otra forma, posicionarte con tu pareja, pero no hacer daño a tu madre".