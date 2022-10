Las intimidades de la boda de Nuria Roca y Juan del Val: "La noche de bodas está sobrevalorada"

Este domingo, en La Roca, analizaron la boda de Kourtney Kardashian, en la que ha reconocido estar en estado de embriaguez. Por eso, Sara Ramos preguntó a Juan del Val y Nuria Roca qué recuerdos guardan ellos de su boda.

"Me tomé algún que otro combinado", reconoció el escritor. "Nos fuimos los últimos de la boda", recordaron ambos.

Ya en el hotel, Del Val recuerda que alguien llamó a la puerta de su habitación, dejándoles los dos periódicos de Valencia, que llevaban las fotos de su boda en portada. "Me he casado con una persona muy importante, dije yo", bromeó Del Val.

Si hay algo en lo que ambos coinciden, es que la noche de bodas está "sobrevalorada", según les preguntó Gonzalo Miró. "Absolutamente", dijo ella. "Completamente", respondió él. "Pero, para eso, está el día anterior y el posterior", expresó Juan de Val. "El de después también está sobrevalorado", bromeó, por su parte, Nuria Roca.

Después de su boda, pasaron tres días en Londres como luna de miel, momento en el que Nuria aprovechó para dar un consejo a las parejas que van a casarse. "Voy a advertir a toda la gente que se va a casar: no digáis que ya haréis el viaje de bodas. El viaje de bodas nunca se hace. Yo llevo más de 20 años casada y no lo he hecho nunca. Quiero irme a las islas Maldivas desde entonces. Y no he podido ir. Y aquí estoy", expresó como lamento, pero siempre en tono de humor.