PP y Cs cargan contra Sánchez tras decir Puigdemont que le visita "gente del PSOE para generarme expectativas"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por, a su juicio, "agasajar el independentismo" y entregar a sus socios "todo lo que le exigen" en lugar de "acordar" con el PP.

Así se ha expresado Feijóo en un mensaje publicado en su perfil de Twitter tras la carta publicada este domingo por el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, en la que ha asegurado que durante los cinco años que lleva viviendo en Bélgica tras el 1-O, ha recibido visitas de miembros del PSOE para generarle "expectativas de un buen trato, vía reforma del código penal y un indulto siempre y cuando accediera a comparecer ante el Supremo", ha explicado.

Dicho esto, el líder 'popular' ha hecho hincapié en que "el orden constitucional no se protege por partes" y ha avisado de que seguirán defendiendo los intereses generales y el Estado de derecho.

"Pedro Sánchez prefiere agasajar al independentismo que acordar con el PP, y debe entender que no puede seguir entregando a sus socios todo lo que le exigen. El orden constitucional no se protege por partes. Seguiremos defendiendo los intereses generales y el Estado de derecho", ha escrito textualmente Feijóo.

En la misiva, Puigdemont ha añadido que él no ha buscado de qué manera pasaría menos años en una cárcel española ni ha esperado nunca los beneficios que se aplican a otros.

De igual forma ha sostenido que no entiende "cual es el beneficio de la reforma del delito de sedición para la resolución del conflicto político entre España y Cataluña", y ha dicho textualmente que aún entiende menos que se le incluya a él entre los beneficiados de la reforma, un beneficio que no quiere y que no piensa pedir de rodillas, en sus palabras.

En términos similares se ha expresado la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de poner la "alfombra roja" de impunidad al expresident.

"A Puigdemont alfombra roja de impunidad para que vuelva sin rendir cuentas ante la justicia. Depende de prófugos. A Aragonés alfombra roja para perseguir a quien pide estudiar en Español", ha criticado la 'popular', que, a su juicio, "mientras Sánchez siga en Moncloa la historia de España acabará mal".

Críticas de Ciudadanos

Por su parte, el vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha exigido explicaciones al PSOE para que aclare si está negociando privilegios para el expresidente Puigdemont.

Bal ha sostenido que, en caso de que esta información fuera falsa, "cualquier Gobierno decente tardaría minutos en desmentir al golpista huido de la justicia". Asimismo, ha indicado que si es cierto, "no hay calificativos. ¿A qué espera el PSOE para dar explicaciones y aclarar a los españoles si negocia privilegios para Puigdemont?", ha escrito en un mensaje escrito en Twitter.

De la misma forma, la presidenta de la formación naranja, Inés Arrimadas, ha esgrimido que "el problema no es lo que diga un fugado de la justicia", en referencia a Puigdemont, sino que, a su juicio, "es lo que ya ha hecho Sánchez".

"Indultar a los golpistas, perdonarles la malversación y ayudar a que incumplan el 25% de español. Reformará la sedición y lo que haga falta. Es capaz de todo", ha añadido Arrimadas en un mensaje publicado en la red social.