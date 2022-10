Tu horóscopo diario: lunes 31 de octubre de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 31 de octubre de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Debo advertirte que el día no te va a salir como esperabas o tenías planeado, aunque eso no va a ocurrir por culpa tuya sino más bien de tu pareja o de una tercera persona. Hay riesgo de tensiones o discusiones familiares y lo mejor que puedes hacer es tomarte las cosas con serenidad, aunque esa no es tu forma de ser.

Tauro

El día no empezará bien para ti y te sentirás con bastante tristeza o tendencia a la melancolía, ya sea con razón o incluso sin ella. Pero no debes preocuparte porque todo cambiará a partir de la segunda mitad y al final te acabarás sintiendo con mucha más alegría e ilusión, especialmente tras una sorpresa muy agradable.

Géminis

Excelente día para cultivar las relaciones de todo tipo, tanto las de tipo personal como las de trabajo, lograrás fácilmente de los demás aquello que estás buscando y brillarás entre quienes te rodean. Y también será un momento ideal para salir de tu medioambiente habitual, hacer algún viaje o experimentar algo nuevo.

Cáncer

Cuando tú esperas un día nostálgico o triste, sin embargo, de repente te encuentras con un día mucho más feliz de lo que te habrías imaginado, con sorpresas sumamente agradables y tendrás noticias de una de las personas que más quieres, que no esperabas en absoluto. Y al final se va a convertir en un día maravilloso.

Leo

Este será uno de los signos más afortunados del día, probablemente el que más. Te sentirás lleno de vitalidad e ilusión, tanto si tienes razón para ello como incluso si no la tienes, pero además te esperan vivencias y acontecimientos sumamente felices con los que, en muchos de los casos, no contabas. Deja hacer al destino.

Virgo

Hoy existe el riesgo de que vivas este día de manera triste o melancólica, y cuando otros lo estén pasando bien, sin embargo, tú estés entregado a la introversión o la tristeza. Además, te vendrán malos recuerdos relacionados con las adversidades en la vida sentimental, o meditarás sobre lo que te gustaría tener y no tienes.

Libra

En principio este es un día que puede ser muy bueno para ti, con ilusiones que se harán realidad en el terreno personal. Pero debes tener cuidado porque todo eso podría venirse abajo por culpa de una fuerte discusión o un conflicto familiar, así que si vieras que se calientan las cosas debes hacer todo lo posible por poner paz.

Escorpio

Últimamente, los asuntos del corazón están adquiriendo una importancia enorme para ti, aunque no es nada raro teniendo en cuenta tu personalidad apasionada y volcánica. Pero debes ser paciente y tomar las cosas con calma, porque esperas que este sea un día maravilloso y a lo mejor las cosas no van a suceder de este modo.

Sagitario

Te espera un día feliz e ilusionante, incluso mejor de lo que crees. Tus seres queridos te van a sorprender y te vas a dar cuenta de lo mucho que te quieren. Este será uno de los signos más favorecidos en el día de hoy, aunque las cosas no van a salir del modo que tú esperas sino que en realidad todo va a ser mucho más bonito.

Capricornio

Numerosas inquietudes y preocupaciones, ya sea de trabajo, economía, asuntos familiares y otras cosas, no te van a dejar que disfrutes plenamente de este día, aunque a los ojos de los demás puede que eso no se note. Te es muy difícil alejar de la mente los problemas y asuntos pendientes, incluso aunque sepas que no son graves.

Acuario

Hoy la Luna se encontrará afligida y tú vas a ser uno de los primeros en notarlo mediante cambios de estado anímico y una tendencia a que, en muchos momentos, las emociones negativas se adueñen de ti, especialmente hacia la segunda mitad del día. Vive lo bueno del día y no pienses en cosas que ahora no puedes solucionar.

Piscis

Te levantarás un poco triste debido a preocupaciones o nostalgias sentimentales y no vas a recibir el nuevo día con demasiada ilusión, sin embargo, las cosas no son como tú esperas y al final recibirás alegrías que te harán recuperar de nuevo la ilusión y te darás cuenta de que muchas de tus tristezas nada tienen que ver con la realidad.