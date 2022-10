Nuria Roca cuenta su peor experiencia laboral, en informativos: "Pensaban que me habían puesto ahí por guapa. Era 'bullying'"

"Nuria, tú cuál es el jefe más excéntrico que has tenido?", le preguntaron los colaboradores a la presentadora de La Roca este domingo. Una cuestión que la valenciana atajó sin problemas, desvelando, de paso, su peor experiencia laboral, ocurrida durante su etapa en los informativos.

"El editor de los informativos no me dirigía la palabra", confesó Nuria Roca. Preguntada por las causas, esta aseguró: "Porque pensaba que yo era modelo y que me habían puesto ahí por guapa".

Entonces, tal y como desveló Roca, ocurrió un episodio que dejaba muy claro lo que realmente ocurría. "Al cabo de unos cuantos meses, como nadie me hablaba porque me hacían bullying, un día me dijo: '¿qué haces?'. Le contesté que estaba preparando el trabajo final de carrera. A partir de ahí, cuando supo que estudiaba, empezó a hablarme", señaló la comunicadora.

"Ese no era excéntrico, era tonto", añadió Juan del Val, presente en plató. "Lo pasé regular, porque es verdad que no me dirigía la palabra", volvió a recalcar Nuria, a lo que Gonzalo Miró apostilló: "Luego te darías cuenta de que, para lo que tenía que decirte, mejor que no te dijera nada".