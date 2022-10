Kiko Matamoros desvela la futbolera razón por la que su hijo se llama Diego: "Tenía muchas dudas"

Acostumbrado a contar esa faceta más personal de su vida, hay una cosa que Kiko Matamoros no había desvelado ante la audiencia: el motivo por el que puso a su hijo Diego.

Lo hizo este sábado en ¿Quién es mi padre?, el programa que cada fin de semana presenta Carlota Corredera en Telecinco y que en su última emisión trató del astro de fútbol argentino Maradona.

Durante el programa, los diferentes colaboradores se situaron a favor o en contra del eterno futbolista. Entre los primeros, Matamoros, que incluso recordó una anécdota familiar muy ligada al astro argentino.

"Kiko, ¿puede ser que tu hijo Diego se llame así por Maradona?", le preguntó directamente la gallega. "Sí, mi hijo se llama Diego por Maradona. También es un nombre que me gustaba", respondió, rotundo, el colaborador.

"Yo cuando hablo de Maradona, si hablamos de fútbol me pongo de pie y si hablamos del hombre también me pongo de pie. La gente que le conoció, que le trató y que estuvo cerca de él o conocía sus circunstancias hablan de una persona con un corazón enorme, de muy buena persona. Nadie somos perfectos, tuvo sus errores, sus defectos y sus fallos, pero creo que los pagó caros y a mí es un personaje que me conmueve", señaló sobre El pelusa.

A lo largo del programa, Matamoros explicó la anécdota. "Yo solo tengo un hijo varón, se llama Diego y nació 21 días después del partido en el que Maradona dio la victoria a Argentina en el Mundial del 86", contó. "Le puse Diego por Maradona. Tenía muchas dudas con el nombre. Diego siempre me ha gustado, pero en cuanto vi a Maradona hacer lo que hizo en ese partido, lo tuve claro. Significó mucho para mí en ese momento. Para un amante del fútbol, Maradona era la perfección", reveló Kiko.