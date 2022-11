Luchemos contra la ecoansiedad

Un estudio científico realizado en 32 países, publicado en el Journal of Environmental Psycology, confirma que España lidera el ranking mundial de la ecoansiedad, es donde más preocupación social existe por el cambio climático. Un 77% de los españoles encuestados se reconoce "muy o extremadamente preocupado". Nos angustian todos esos mensajes apocalípticos que nos llegan por todas partes, tantas malas noticias, desgracia tras desgracia, sequías, inundaciones, olas de calor, crisis energética, pandemias, contaminación. El problema es global, pero da la impresión de que los españoles nos lo tomamos más a pecho que el resto del planeta. Y eso que se supone que somos los más festivos y despreocupados, los más ajenos a los Fridays for Future, Rebelión o Extinción, sopa de tomate y puré de patata sobre iconos del arte. Pero la procesión va por dentro. ¿Tan mal estamos?

Lo único que no nos está permitido es la inacción

Ante todo, mucha calma, que dirían los de Siniestro Total. Que no cunda el pánico. En lugar de ver el vaso medio vacío (y bajando), ¿por qué no ver y reconocer los muchos avances que estamos haciendo? Mira las ciudades. Han mejorado muchísimo en poco tiempo, aumentando las zonas verdes y peatonales, reforzado la movilidad, reduciendo humos, ruidos y olores, naturalizándose.

Es verdad que todo va demasiado lento, que el cambio climático necesita de una acción decidida y urgente que todavía no se vislumbra, pero seamos positivos. En lugar de quejarnos y estresarnos, seamos activos. Lo único que no nos está permitido es la inacción. Porque no es verdad que todo esté perdido. Todo lo contrario, todo está por ganar. Y por hacer. Estamos cambiando el mundo y lo vamos a conseguir. Por algo somos la especie inteligente.