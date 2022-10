Paula Echevarría habla sobre la adolescencia de Daniella, la hija que tiene con Bustamante, y da detalles de cómo ha cambiado su relación

Samsung ha colaborado con la Federación Española del Cáncer de Mama (FECMA) para lanzar una edición limitada de algunos de sus smartphones. Con cada venta, la compañía hará una donación directa de hasta 200 euros a la investigación contra este tipo de enfermedad.

La actriz española Paula Echevarría, que lleva siendo imagen del programa desde hace diez años, habló de este nuevo proyecto: "Todos, como sociedad, debemos seguir apoyando y dando visibilidad al Cáncer de Mama, no solo en este mes de octubre, sino siempre que tengamos ocasión. Y, si una compañía con la que he colaborado durante tanto tiempo presenta un pack tan especial, no puedo dejar de acompañarlos y apoyarlos", señaló.

Además, la actriz también atendió a los reporteros de Europa Press, que indagaron sobre la parte más personal de Paula. Entre otras cosas de cómo crecen sus hijos. La primogénita, Daniella, la hija fruto de su relación pasada con David Bustamante, con 14 años recién cumplidos, se encuentra metida de lleno en la adolescencia.

"Está muy mayor, muy chica. Por una parte, pierdes unas cosas, pero, por otra, ganas otras", confesó la intérprete, lo que, obviamente, conlleva un cambio en la relación de ambas: "Pierdes a una niña, pero ganas a una mujer con la que hablas de otras cosas y haces otro tipo de planes. Y es genial", indicó Paula.

La actriz también confesó cómo se siente en su faceta como diseñadora. "Es un mundo que me ha encantado de siempre y mi gusto por la moda viene por mi madre que cosía, no para fuera de casa, pero para ella y para mí y estaba todo el día creando. Es algo que he mamado tan de pequeña que, no quiero que nadie me llame intrusa, pero me gusta tanto que me sale de manera natural, me encanta. Que me den la opción de crear es una maravilla", contó.

Además, también habló de su reciente trabajo como jurado de Got Talent: "Superfeliz, la verdad. Os lo he dicho ya alguna vez que en las audiciones me lo pasé en grande y ahora tengo muchas ganas de que lleguen las semifinales, la final y el directo, y hacer las galas en directo que hace que no hago un directo en televisión... Madre mía de mi vida. Yo empecé así, en un programa de Telecinco donde hacíamos todos los días directo hace nada. No ha llovido nada", asimiló Paula.