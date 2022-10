Carlota Boza, de 'La que se avecina', habla de una infancia marcada por la fama y sus consecuencias: "La gente me da ansiedad"

Saltó a la fama siendo una niña, algo que, años después y según admite ella misma, le ha traído algunas consecuencias. Carlota Boza ha analizado el precio de la fama y se ha sincerado sobre cómo fue pasar de niña a mujer en la exitosa La que se avecina.

Lo ha hecho para Socialité, programa de la misma casa, donde la joven ha concedido una entrevista muy personal en la que habla de su lado más íntimo y de una infancia marcada por la fama.

Así, Carlota ha confesado que, si no hubiera sido actriz, hubiera sido "ordeñadora de vacas", además de contar que, al pasar tantas horas con gente mayor que ella, luego le costaba interactuar con niños de su edad. "Cuando eres pequeña te dicen que no hables con extraños. A mí se me acercaban extraños y me pedían fotografías y que hablara con ellos. Al principio era un poco raro", relató.

Además, reconoció que esta fama le ha generado "ansiedad social". "La gente me da ansiedad. A mí me estresa mucho ver a las personas. En la universidad me pasaba, veía a mucha gente hablar de mí y estar todo el tiempo escuchando mi nombre, era superagobiante", expresó la joven.

Carlota desveló que hasta los 12 años no empezó a ir más al colegio, ya que tenía muchas exigencias de grabación, motivo por el que nunca había tenido "un grupo muy consolidado de amigos".