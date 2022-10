Antonio Resines reaparece tras dar positivo en coronavirus por segunda vez: "Estoy rematando un p... covid, pero bueno"

Antonio Resines fue uno de los famosos que sufrió en sus carnes toda la dureza de la Covid-19. El actor cántabro estuvo más de un mes ingresado en la UCI del Gregorio Marañón de Madrid.

Ahora, el protagonista de la mítica serie Los Serrano está viviendo otra vez la pesadilla: ha vuelto a dar positivo por Covid-19. Eso sí, los síntomas no son tan graves como en la primera ocasión.

Este positivo le ha impedido recoger un premio en la Semana Internacional del Cine de Valladolid (Seminci). Pero este sábado ha reaparecido. Lo ha hecho en redes sociales, en la cuenta de Hostelería de España, con motivo de los Premios de Hostelería 2022.

▶️ Antonio Resines agradece el Reconocimiento a los Clientes



👏Patrocinado por @elpozoalimenta#PremiosHosteleria2022 pic.twitter.com/Pfqvhh1o9c — Hostelería de España (@CEHEhosteleria) October 28, 2022

"Sí, soy yo. Este tipo con aspecto avejentado y con esta voz extraordinaria, soy yo", dijo el actor en su intervención. "Es verdad que he tenido covid, pero ya está. Estoy rematando un puto covid, pero bueno… Quería agradecer este premio, no lo he podido recoger porque no debo, no es que no pueda, es que no debo", dijo.

A finales del año pasado, el 22 de diciembre, Antonio Resines fue ingresado en el hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde permaneció más de un mes a causa de la Covid-19. El actor llegó a pasar 36 días en la UCI y, aunque no estuvo intubado, necesitaba que le suministraran oxígeno para respirar.

En posteriores apariciones públicas se ha explayado sobre su delicada experiencia con la enfermedad. "Con la ayuda de fisios y rehabilitadores, me enseñaron a andar otra vez. Perdí masa muscular y no me sostenía", dijo.