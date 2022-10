El truco que usaba Kate Middleton en la universidad para 'espantar' a las chicas que acechaban al príncipe Guillermo

Forman una de las parejas más famosas del mundo, y algún día serán reyes de Reino Unido. Los duques de Cambridge, Guillermo y Kate Middleton, fraguaron su relación cuando ambos estaban en la universidad.

El heredero al trono y su mujer estudiaron en la Universidad de St. Andrews, en Escocia. Antes de ser novios fueron buenos amigos y llegaron a compartir piso durante su etapa estudiantil.

Tal y como recoge el Mirror, el príncipe Guillermo tenía que aguantar los intentos de muchas chicas por acercarse a él, lo que le ponía bastante nervioso porque era "demasiado educado" y no sabía cómo rechazar su favor.

Era entonces cuando su (todavía) amiga Kate ideó un truco para ayudarlo a salir de estas situaciones sociales incómodas. Tal y como cuenta Katie Nicholl en su libro Kate: The Future Queen, su amiga en común Laura Warshauer reveló: "Una chica estaba coqueteando con Will en una fiesta y se estaba volviendo bastante incómodo porque no podía quitársela de encima".

"Estaba siendo muy educado, pero esta chica simplemente no entendió la indirecta. De repente, Kate se le acercó por detrás y lo abrazó. Él dijo: 'Oh, lo siento, pero tengo novia', y él y Kate se fueron riéndose".

Guillermo estaba muy agradecido por su ayuda y, según Laura Warshauer, le dijo "muchas gracias" después. Warshauer añadió: "Kate era la única chica en la sala que podría haber hecho eso. Y eso fue solo un mes después de que comenzáramos la universidad".

Cuando la pareja llevaba tres años en St. Andrews ya habían formalizado la relación y el resto ya es historia.