Kiko Rivera recibe un inesperado homenaje en plena recuperación tras sufrir un ictus

Kiko Rivera lleva ya varios días en su casa descansando tras sufrir un ictus el pasado 20 de octubre. "He vuelto a nacer, la vida me ha dado una segunda oportunidad y no pienso desaprovecharla", reflexionaba desde el hospital. Tras recibir el alta, el DJ está siendo arropado por su mujer y sus hijas en casa, desde donde ha recibido un emotivo e inesperado homenaje por parte del Sevilla F.C., equipo del que es seguidor.

Hace apenas una semana que el DJ sacaba nuevo single, Vudú, una canción que ya suma más de 100.000 reproducciones en plataformas de música como Spotify y con la que el club sevillista ha querido mandarle todo su ánimo y apoyo.

El pasado jueves, durante los entrenamientos, el equipo ha hecho sonar el tema de Kiko Rivera por la megafonía del estadio, un gesto que ha emocionado al hijo de Isabel Pantoja.

"Vudú sonando en mi Ramón Sánchez Pizjuán. Soy feliz. Muchas gracias", ha manifestado el DJ en una historia de Instagram.

Historia en Instagram publicada por Kiko Rivera. INSTAGRAM

Este sábado, con motivo del día mundial del ictus, el DJ ha querido recordar a sus seguidores que "la prevención es vida", una frase que pone de manifiesto el cambio que ha supuesto para él haber sufrido uno a sus 38 años.