Cristóbal Soria se cae en directo por las escaleras en el especial de 'El Chiringuito'

El Chiringuito de Jugones ha comenzado su gira en Salamanca por todo lo alto y con anécdota incluida después de que Cristóbal Soria, uno de sus colaboradores más mediáticos, protagonizase una estrepitosa caída en pleno directo del programa.

Josep Pedrerol y su equipo se trasladó hasta el Palacio de Congresos de Salamanca, donde consiguió abarrotar de seguidores el auditorio. Los colaboradores accedieron al recinto entre aplausos mientras bajaban las escaleras de la grada, saludando y dando la mano, pero la llegada de Cristóbal Soria ha quedado para el recuerdo.

El colaborador ha entrado corriendo, muy sonriente, y no ha dejado de saludar al público, pero al bajar las escaleras tropezó y desapareció entre todas las personas que le rodeaban en ese momento. "¡Se ha caído! ¡Se ha caído!", ha reaccionado Pedrerol desde el escenario, al tiempo que su colaborador trataba de reponerse del traspié.

A pesar de ello, el tropiezo no ha impedido que Soria continuase, con cara de susto, su paseo triunfal entre el público allí presente. "¡Penalti! ¡Penalti! Penalti para el Madrid, que me he caído", ha exclamado al llegar al escenario y hacerse con un micrófono.

A pesar del sobresalto inicial, el colaborador ha esbozado una sonrisa tras la ovación recibida de las personas que abarrotaban el lugar.