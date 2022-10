Felipe González 'no encuentra' a Guerra en el acto del PSOE: "Trato de buscar, y lamento no conseguirlo, lo quiero en esta mano"

El expresidente del Gobierno Felipe González expresó este sábado en Sevilla su lamento por la ausencia del que fuera su ‘mano derecha’, Alfonso Guerra, en el acto del PSOE conmemorativo de la victoria electoral de 1982.

Nada más subir al escenario, ante 3.700 personas según la organización, González expuso que para recordar “con el corazón” la victoria electoral de hace 40 años le faltaba una persona.

“Trato de buscar, y lamento no conseguirlo, a este personaje singular que levantaba mi mano en la ventana del (Hotel) Palace, que era Alfonso Guerra. Y lo quiero tener en esta mano”, dijo el expresidente con el brazo derecho en alto desde el escenario mientras el público aplaudía con Pedro Sánchez en primera fila.

En los últimos días, la asistencia de Guerra en el acto ha levantado cierta polémica en el PSOE porque no se le cursó invitación a esta conmemoración y él ex vicepresidente se quejó en público. Finalmente, el partido enmendó lo que reconoció como un “error” pero, al final, Guerra no ha asistido al acto.

Tras este mensaje de González, el expresidente también subrayó que “para conmemorar, hay que saber de donde venimos”. “Y solo recordar, una vez más, que quienes no saben de donde viene, tampoco sabe a dónde va”.

El líder socialista también lanzó un recado a la ministra de Hacienda y hoy vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, a la que pidió dar “un repaso de arriba a abajo” de la fiscalidad del país.