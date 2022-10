El mensaje de Christian Gálvez a Patricia Pardo tras superar "el peor momento" de su vida

Tras un año de andadura televisiva, el concurso Alta tensión ha puesto fin a sus emisiones en Mediaset, donde ha tratado de buscar su hueco en la parrilla tras la marcha de Pasapalabra a Antena 3. Su presentador, Christian Gálvez, se pondrá en breve al frente de otro concurso, pero antes ha querido despedirse de la audiencia y del programa con unas sentidas palabras en las que también ha estado presente su actual pareja, Patricia Pardo.

Ha sido antes de la prueba denominada 'Minuto diabólico' cuando el presentador se ha dirigido a la cámara para comentar "cómo el programa le ha cambiado la vida a algunas personas". En este sentido, Gálvez ha explicado que "algunas incluso se han tatuado el logo de este programa y a otras les ha mejorado un poquito la vida. Incluso a mí. Quisiera contarles cómo me ha cambiado la vida gracias a Alta tensión", se ha sincerado.

En este punto, el presentador ha comentado que empezó este programa "posiblemente en el peor momento de mi vida", y ha pedido perdón a los espectadores "si en algún momento no estuve a la altura, ya que conocí muy de cerca lo que es la oscuridad", ha confesado.

"El público me rio, cuando no tenía gracia, y me aplaudió, no sé si sin merecerlo", ha proseguido el presentador en su alocución. Por este motivo, ha dado las gracias a la audiencia del programa "por creer en nosotros" y "por seguir apostando por el entretenimiento, la cultura, las risas y la tensión".

Gálvez también ha tenido palabras para el equipo técnico de Mediaset y para su productora, Fénix Media. "Habéis demostrado ser mi familia, no solo en los mejores momentos, sino también en los peores, y eso es de agradecer y lo llevaré siempre en mi corazón", ha valorado.

Tras este repaso de agradecimientos, Christian Gálvez ha hablado también de su actual situación personal, aludiendo así a su pareja, la presentadora Patricia Pardo. "Después de la oscuridad, siempre hay luz. Conocí a alguien que me enseñó lo que es la luz, el camino y la felicidad. Así que, a ti, compañera, gracias, porque al final, y a pesar de todo, las rosas florecieron", ha concluido.