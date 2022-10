La pulla de Pablo Motos a Tamara Falcó en 'El Hormiguero'

Como cada semana en El Hormiguero, los jueves son día de tertulia, una sección en la que Pablo Motos comenta los temas de actualidad más relevantes junto a Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca y Juan del Val. La complicidad del presentador con sus colaboradores es más que evidente en cada programa, y este último ha dejado una inesperada pulla de Motos a Falcó al comentar la ropa que llevaba.

Todo comenzó con la entrada de los cuatro colaboradores en el plató y el atuendo que llevaba Juan del Val, que llamó la atención del presentador. "Nuria, ¿tú no revisas a tu marido cuando sale de casa?", preguntó Pablo Motos. "No, y debería", aclaró Nuria Roca, mientras Juan del Val se reía por los comentarios hacia su llamativa sudadera roja.

"Te faltan la litrona y las pipas, Juan. ¿A dónde vas luego? ¿Al parque?", continuó una de las hormigas. "Hace mucho que no te veo por los billares", respondió Juan del Val, siguiendo la broma. "Es verdad que está un pelín adolescente", ha puntualizado entonces Nuria Roca.

"A lo mejor me he equivocado", ha reconocido Del Val, que ha asegurado que la prenda la compró en una tienda con el visto bueno de Roca, aunque no para lucir en televisión. "A lo mejor me he pasado un poco de valiente, pero aquí estoy, intentando defenderlo con dignidad", ha sentenciado el colaborador.

Tras esta anécdota, el presentador se ha girado hacia Tamara Falcó, a quien soltó una pulla totalmente inesperada respecto a su vestuario: "¿Esto es moda ahora? ¿Rayas es moda ahora? Solo por saberlo", le preguntó Motos a la hija de Isabel Preysler, que lucía un mono azul marino de rayas diplomáticas.

"El color es muy bonito", se justificó Tamara Falcó, sorprendida ante el comentario de Motos. "¿Te vas a meter con lo que llevo yo ahora?", bromeó a continuación la marquesa de Griñón.

"Parece un pijama, pero bueno...", puntualizó entonces el presentador, a lo que Tamara Falcó le dio la razón: "Totalmente, parece un pijama, voy supercómoda", zanjó.