El nuevo Cuponazo de la ONCE toca en Cataluña con casi ocho millones

El nuevo Cuponazo de la ONCE ha tocado por primera vez en Cataluña, donde el viernes ha dejado un premio grande de 6 millones de euros, otros 42 premios de 40.000 euros cada uno entre Argentona y Mataró, además de 5 cupones de 40.000 en Barcelona. En total, se han repartido en esta comunidad 7.880.000 euros.

Alfonso Rodríguez, agente vendedor de la lotería social, responsable y segura de la ONCE, es quien ha traído la suerte al Maresme, desde su quiosco ubicado en la calle Puig i Cadafalch con la Plaça Nova, de Argentona.

En la red de clientes fijos que tiene en Mataró, que ellos llaman la 'Peña de La Riera', hay una pastelería, una perfumería, un zapatero y un sastre, entre otros.

“Me ha dado un pellizco el corazón. Estoy super feliz de que les haya tocado a ellos y ellas. Se lo merecen. Me han acompañado desde hace muchos años, siempre a mi lado, y el de la ONCE, en los buenos momentos y, especialmente, en los malos”, dice entusiasmado Alfonso, que lleva 29 años como vendedores de cupones. “El premio está muy repartido, seguro, y eso me hace sentir aún más feliz. Bien, contentísimo".

Argentona pertenece administrativamente a la agencia de la ONCE en Mataró, que presta servicios personalizados a 403 afiliados y afiliadas y cuenta con 111 agentes vendedores de los productos de juego de la Organización.

El Cuponazo de este viernes también ha dejado premios de 40.000 a euros en Asturias, Málaga, Albacete, Ávila, Ronda y 80.000 en Tenerife.

Los cupones de la ONCE

El nuevo Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros. Además, pueden ganarse 134 premios de 40.000 euros a las 5 cifras del número premiado.

Con el nuevo modelo de “por los lados puedes ser ganador”, hay un premio de 500 euros a las cuatro primeras y a las cuatro últimas cifras; 50 euros en las tres primeras y en las tres últimas cifras; 6 euros en las dos primeras cifras y dos últimas; y reintegro de 3 euros en la primera cifra (primer reintegro) y en la última cifra (segundo reintegro).

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 19.000 agentes vendedores, 2.400 de ellos en Cataluña, que integran su red de ventas. Gracias al Terminal Punto de Venta el cliente puede escoger al instante el número que más le guste. Además, pueden adquirirse desde la web 'www.juegosonce.es' y establecimientos autorizados.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o consumo a crédito, entre otras medidas.