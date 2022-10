Gana el Euromillones por segunda vez en solo dos años: "Al principio no me lo creía"

Ganar el primer premio en un sorteo de Euromillones es un logro casi imposible de alcanzar: la probabilidad es de una entre 139.838.160. Sin embargo, un ciudadano francés ha desafiado toda probabilidad al ganar dos veces un premio de un millón de euros en este sorteo... y en solo dos años.

Se trata del sorteo My Million, que en España tiene su equivalente bajo el nombre de El Millón de Euromillones, un sorteo complementario con un premio de un millón de euros al que optan todos los jugadores de Euromillones en el que, para ganar, deben acertar el código generado en su boleto.

En una entrevista en el medio francés Le Dauphiné Libéré, Alain (nombre ficticio) ha contado su reacción a la noticia tras enterarse de que era millonario, y cómo el Euromillones ha cambiado su vida desde entonces.

Tal y como ha explicado, la primera vez que ganó el premio fue en 2020, tras salir del confinamiento. "Recibí un correo electrónico que decía que había ganado una gran suma de dinero y que me pusiese en contacto con la Française des Jeux -el equivalente francés a Loterías y Apuestas del Estado-. Consulté en internet y vi que, efectivamente, había ganado My Million. Al principio no me lo creía", se ha sincerado.

Dos años más tarde, la suerte volvió a llamar a su puerta, y de la forma más inusual. "Me enteré el día en que me volví a casar con mi esposa", ha recordado Alain. "La ceremonia tuvo lugar por la mañana y la fiesta, por la noche. Entre medias, mientras sacaba a pasear a mi perro, fui a comprobar mis boletos de Euromillones a un estanco, y ahí me di cuenta de que había ganado por segunda vez", ha añadido.

Respecto a cómo ha cambiado su vida tras estos dos premios millonarios, Alain ha confesado que con el primer millón compró un piso para uno de sus hijos, y el resto lo repartió entre la fiesta de la boda, la luna de miel, las vacaciones e incluso pudo ahorrar algo. "Hasta ahora no he hecho nada con el segundo premio. Planeo volver a comprar algún piso para vivir, pero no tengo prisa. Y he continuado con mi actividad profesional como freelance, aunque ahora estoy más relajado", ha explicado.

Después de haber ganado dos millones de euros, Alain confiesa que sigue jugando a día de hoy. "Por pura estadística, considero que hoy no tengo ni más ni menos posibilidades de ganar que antes. ¡E incluso si no gano más, seguirá siendo una operación rentable!", sostiene.

En su caso, juega todas las semanas una combinación de números formada por fechas de cumpleaños o direcciones, aunque también realiza alguna que otra apuesta automática en este popular sorteo. De hecho, Alain no descarta que su buena racha continúe: "No hay dos sin tres", concluye.