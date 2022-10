Makoke filtra informaciones para dañar a Kiko Matamoros y manipular a su hija Anita, según José Antonio Avilés

José Antonio Avilés se ha enfrentado al polígrafo de Conchita porque está decidido a cambiar la imagen que sus compañeros, y sobre todo la audiencia, tienen de él. El cordobés se sometido a los cables de la máquina para demostrar que la faceta de mentiroso que, tal y como él mismo reconoce se ganó a pulso, quedó ya muy atrás.

Una de las preguntas a las que José Antonio Avilés ha respondido es a si Makoke, excompañera suya en 'Viva la vida', le pasaba información sesgada sobre su ex, Kiko Matamoros, para así perjudicarle. Avilés ha reconocido que no solo le pasaba información poco fiable sobre Kiko, si no que además malmetía con Anita, la hija de ambos:

"Me consta que Makoke envenena a Anita contra Kiko Matamoros, yo sé que Makoke le enseñaba a Anita cosas de su padre diciéndole 'mira lo que tu padre ha dicho', intentando poner a la niña en contra de su padre".

Cuando Kiko Matamoros ha escuchado que el polígrafo de Conchita determinaba que Avilés decía la verdad se ha levantado de su asiento y le ha dado un abrazo a su compañero: "Avilés ha hecho muy bien su trabajo, yo ya sabía que esto era así, él me lo había contado".

Avilés ha reconocido que era una práctica habitual que Makoke le mostrara documentación privada de la pareja a sus compañeros de 'Viva la vida': "Yo he llegado a ver documentos de Hacienda".