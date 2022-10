La opinión de Rajoy sobre si habrá una guerra nuclear: "No creo que llegue la sangre al río, aunque Putin no me genera confianza"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha afirmado este viernes que no cree que vaya a haber una "guerra nuclear", aunque señala que las decisiones que está está tomando el mandatario ruso, Vladimir Putin, no generan "no generan precisamente mucha confianza".

"No creo que la sangre llegue al río, se lo digo con absoluta franqueza. Lo que tampoco sabría decirle es cuándo va a terminar el tema de la invasión de Ucrania, porque llevamos desde febrero y esto está generando enormes problemas", ha aseverado en una entrevista telefónica con la argentina Radio Mitre.

El político centroderechista participará el próximo martes en Buenos Aires, junto a los también expresidentes Mauricio Macri (Argentina), Álvaro Uribe (Colombia) y Sebastián Piñera (Chile) en el Foro de ABECEB 'El Otro Cambio Climático', donde se hablará de los efectos que dejan en el mundo la pandemia y la guerra.

Me gusta la gente seria, que se toma en serio las cosas, intenta gobernar, hacer reformas y atiende al interés general de la gente

El expresidente también ha criticado al "populismo" y ha puesto de ejemplo a Reino Unido: "La primera ministra duró 45 días en el cargo porque no se le ocurre otra cosa que llegar, anunciar una bajada monumental de impuestos y una subida también monumental de gastos".

"A mí no me gustan los dirigentes populistas. Me gusta la gente seria, que se toma en serio las cosas, intenta gobernar, hacer reformas y atiende al interés general de la gente", ha agregado a la vez que ha señalado que en Latinoamérica el primer populista fue Juan Domingo Perón, "que no hizo nada bueno para el futuro" de Argentina.

Asimismo, Rajoy ha reconocido que no tuvo "prácticamente" relación con el Gobierno de la peronista Cristina Fernández (2007-2015), ahora vicepresidenta, y precisó que esa relación "era simplemente educada".

"Con absoluta franqueza, no era fácil entenderse con casi nadie allí. Y para mí, la llegada de Macri fue una suerte, pero no solo para mí, creo que también lo fue para Argentina, porque se hacían las cosas de otra manera, una toma de decisiones mucho más moderna, una atención a los problemas reales de la gente y con una herencia que dificultaba mucho la gobernación", ha remarcado.

El "Gobierno Frankenstein", un problema según Rajoy

Sobre España, Rajoy ha reiterado que el principal problema, "aparte de la economía", es el "Gobierno Frankenstein" del PSOE en coalición "con cinco o seis partidos que ya ni siquiera son de extrema izquierda porque ya es muy difícil calificarlos". "Ese Gobierno, una de las cosas que está generando es la imposibilidad de hacer grandes consensos nacionales, que fue un clásico en España", ha reprochado.

"Cuando hay Gobiernos radicalizados que no se ocupan de lo que le importa de verdad a la gente, que es su vida, su economía, combatir la inflación, que se hagan reformas estructurales, y se ocupan de otras cosas como el lenguaje inclusivo, las leyes sobre transexuales y tal, pues se genera mucha tensión, mucha polarización, y acabas empobreciendo al país", ha sentenciado.