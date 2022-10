Telefónica pide a sus clientes cambiar las contraseñas del wifi tras sufrir un ciberataque

Telefónica ha sufrido una nueva brecha en su seguridad y ha sido víctima de un ciberataque, el cual ha comprometido las contraseñas los routers de los usuarios residenciales y empresariales. Por ello, la operadora ha comenzado a comunicar a sus clientes que deben cambiar las contraseñas de sus aparatos wifi, según han informado Expansión y ADSLZone.

La compañía está mandando correos electrónicos a los consumidores que tienen contratados sus servicios para notificarles de que hace unas semanas sufrieron un acceso no autorizado. No obstante, Telefónica asegura que no se han visto expuestos datos personales sensibles que posibiliten identificar al cliente o sus datos bancarios.

En concreto, el equipo de seguridad de la la multinacional, a la que pertenecen Movistar y O2, ha detectado un acceso no acreditado "a los datos técnicos o de configuración de algunos equipos que prestan los servicios asociados al número de teléfono fijo (router, descodificador de la televisión, amplificador wifi, etc.)".

Así, esta información técnica a la que han tenido acceso mediante el ciberataque no permiten la identificación directa y tampoco puede aprovecharse de forma remota. Sin embargo, Telefónica recomienda que cambiar la contraseña del wifi para mejorar la seguridad de la red.

La empresa ya ha tomado las medidas necesarias para que esta situación no vuelva a repetirse y, a través del mensaje a sus clientes, pide disculpas a por las molestias ocasionadas y ofrece un contacto directo mediante su Delegado de Protección de Datos.