El PSOE quiere exigir autorización judicial para que los menores de 16 cambien de sexo

El Grupo Parlamentario Socialista prevé limitar la autodeterminación de género en menores de 16 años con sus enmiendas parciales al proyecto de Ley Trans, según un documento del partido, que aún no es definitivo.

Así, una de los preceptos que plantea es eliminar la posibilidad de que los mayores de 14 años y menores de 16 puedan pedir presentar solicitud por sí mismas asistidas por sus representantes legales. En su lugar, los socialistas plantearían que los menores de 16 años deban contar con autorización judicial para la modificación de la mención registral de sexo.

Por otro lado, el Grupo Socialista ha presentado otra enmienda por la que establece que en caso de que se quiera revertir el cambio de sexo en el registro, se tendrá que obtener aprobación judicial a través de un expediente de jurisdicción voluntaria. Actualmente, el proyecto de Ley contempla que esta reversibilidad se pueda solicitar a partir de los seis meses a través del mismo procedimiento regulado para el cambio registral, que no requiere autorización judicial en mayores de 14 años.

Protesta en la sede de Ferraz

Alrededor de un centenar de personas convocadas por la Plataforma Trans se han concentrado este viernes ante la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para protestar contra la nueva ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la ley trans solicitada esta semana por los socialistas.

El texto fue remitido a las Cortes tras duras negociaciones en el seno del Gobierno de coalición, pero sigue generando divisiones en las filas del PSOE, que ha retrasado por sexta semana consecutiva (y última, según fuentes del partido) la continuidad de la tramitación de la norma en el Congreso alegando su intención de blindarla jurídicamente.

Con cánticos como "con Carmen Calvo no estamos a salvo", "sin menores no hay ley trans" y "si no hay ley trans habrá furia trans", el colectivo ha exigido a los socialistas que pongan fin al "bloqueo" de la ley y que dejen de "alinearse con la ultraderecha".