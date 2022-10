La niña del exorcista de Port Aventura se ha convertido en uno de los personajes más populares durante la temporada de Halloween del parque temático. Sus actuaciones maravillan a los espectadores e, incluso, ha logrado hacerse viral en las redes sociales.

Sin embargo, parece que las imprudencias de la niña endemoniada no hacen gracia a todos. En los últimos días, las redes sociales se han hecho eco de la disputa entre el personaje y una de las clientas del parque catalán.

Al parecer, la espectadora se situó en un lugar reservado para el espectáculo y la niña del exorcista le gritó que debía irse "fuera" de ahí. Este viernes, Ya es mediodía se ha trasladado a Port Aventura para hablar, en directo, con el personaje.

"No hay que responder nunca así", ha destacado la joven. "Aquí tratamos bien a todo el mundo", ha agregado. No obstante, ha apuntado que "la niña del demonio no tiene límites". Finalmente, la joven ha señalado: "La Rosalía y yo somos muy buenas amigas, solo que ella no lo sabe".