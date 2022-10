Así reclutará España a reservistas voluntarios: cómo aspirar al puesto, cómo será la prueba, qué impedirá entrar... y el sueldo previsto

El Ministerio de Defensa ha abierto el proceso para reclutar reservistas voluntarios para las Fuerzas Armadas. Se trata de incorporar a 250 reservistas voluntarios que se distribuirán entre el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y del Espacio y los Cuerpos Comunes.

La reserva voluntaria se crea como "una necesidad de la Defensa cubierta ya en otros países de nuestro entorno con el fin de reforzar las capacidades de las Fuerzas Armadas y hacer frente a los compromisos adquiridos por el Gobierno", explica el ministerio.

Qué recibe un reservista voluntario

Al obtenerse la plaza de reservista voluntario se consigue un empleo y sus retribuciones fijadas por el Reglamento. Con datos de 2022, la web Sueldos Públicos calcula que un soldado/marinero reservista debiera ganar unos 2.000 euros brutos mensuales (sin contar los domingos y festivos); un sargento, unos 2.500 euros; y un alférez, unos 3.000 euros brutos al mes.

Además, tiene el derecho al uso del mismo uniforme utilizado por los militares en servicio activo de igual empleo, la posibilidad de colaborar activamente y personalmente con la Defensa Nacional y la consideración meritoria de ser reservista en ofertas de empleo de las administraciones públicas.

Defensa destaca que tras la finalización del compromiso, se tendrá una especial vinculación con las Fuerzas Armadas mediante su adscripción a la Unidad, Centro u Organismo, pudiendo asistir a las ceremonias y actos propios de ellos.

📢📢Convocatoria de Reservistas Voluntarios 2022📢📢

👇👇👇En el siguiente enlace dispones de informaciónhttps://t.co/A0xafgfIxW pic.twitter.com/c3PospalqA — Fuerzas Armadas ES (@reclutamientoES) October 27, 2022

Finalmente, es importante saber que se puede renunciar en cualquier momento a la condición de reservista, salvo que se esté activado (en medio de un conflicto real que lo hubiera hecho necesario).

España tiene ya más de 6.000 reservistas

En este momento, según la estadística de Defensa, el Ejército español dispone de más de 6.000 reservistas. De ellos, 3.173 son reservistas de especial disponibilidad y otros 3.112 reservistas voluntarios, con una edad media de 46 años.

Ahora, como detalla el BOE del pasado jueves, se convocan 250 plazas más, que se distribuyen así:

Ejército de Tierra: 100 plazas

Categoría de oficial: 57

Categoría de suboficial: 34

Categoría de tropa: 9

Formación militar básica (de una duración máxima de 15 días) será para las tres categorías en el Centro de formación de Tropa n.º 2 (CEFOT2), Base Camposoto, San Fernando (Cádiz).

Armada: 30 plazas

Categoría de oficial: 10

Categoría de suboficial: 10

Categoría de marinería: 10

Formación militar básica (máximo 15 días), en el Centro de formación: oficiales, en la Escuela Naval Militar (ENM), plaza de España, Marín (Pontevedra); suboficiales, en la Escuela de Suboficiales de la Armada (ESUBO), en San Fernando (Cádiz); marinería en la Escuela de Especialidades Escaño, en Ferrol (La Coruña); y tropa en la Escuela de Infantería de Marina EIMGAF, en Cartagena (Murcia).

Ejército del Aire y del Espacio: 30 plazas

Categoría de oficial: 12

Categoría de suboficial: 9

Categoría de tropa: 9

Formación militar básica (máximo 15 días), en el centro de formación: oficiales y suboficiales en la Escuela de Técnicas Aeronáuticas (ESTAER), Base Aérea de Torrejón; militares de tropa y marinería, en la Escuela de Técnicas de Seguridad, Defensa y Apoyo (ETESDA), Base Aérea de Zaragoza.

Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas: 90 plazas

Categoría de oficial: 89

Categoría de suboficial: 1

Formación militar básica (máximo de 15 días), en el Centro de formación, la Escuela de Técnicas Aeronáuticas (ESTAER), Base Aérea de Torrejón.

Un mínimo de 3 años

Los aspirantes seleccionados que, una vez superado el período de Formación Militar Básica y el de Formación Militar Específica, firmen el compromiso inicial, adquirirán la condición de reservistas voluntarios, con los empleos de Alférez (RV) o Alférez de Fragata (RV), Sargento (RV) y Soldado o Marinero (RV).

Se exige "carecer de inserciones o tatuajes que puedan ser contrarios a los valores constitucionales o atentar contra la imagen de las Fuerzas Armadas"

Si no lo hicieron antes, deberán prestar juramento o promesa ante la Bandera en la forma que establece la ley. La duración del compromiso inicial será de 3 años para todas las plazas que se ofertan en esta convocatoria.

Qué requisitos hay que cumplir

Además de los generales habituales de cualquier convocatoria pública (nacionalidad española, tener entre 18 y 58 años de edad, carecer de antecedentes penales, no estar procesado o imputado, etc), se exige no haber resuelto su compromiso como reservista voluntario con anterioridad por haber sido sancionado por falta grave o por sanción disciplinaria extraordinaria o haberle sido declarada la insuficiencia de condiciones psicofísicas.

No se puede aspirar si se tiene reconocida la condición de objetor de conciencia

Hay que destacar que no se puede acceder a las plazas si se tiene reconocida la condición de objetor de conciencia. También se exige "carecer de inserciones o tatuajes que puedan ser contrarios a los valores constitucionales o atentar contra la imagen de las Fuerzas Armadas".

Para aspirar a las plazas de la categoría de oficial:

Tener aprobados los estudios de primer ciclo de educación universitaria, o los estudios completos de tres cursos de las Facultades o Escuelas Técnicas Superiores

Haber superado los estudios correspondientes al ciclo de grado o estar en posesión del título de graduado o graduada.

Estar en posesión de los mismos títulos que se exigen para el acceso a la condición de militar de carrera de los Cuerpos de Ingenieros o de Intendencia.

Para acceder a las plazas de la categoría de suboficial:

Estar en posesión del título de Bachiller.

Haber superado la prueba de acceso a la universidad.

Estar en posesión de los títulos de formación profesional de técnico especialista, técnico superior o equivalente a efectos académicos.

Estar en posesión de alguna de las acreditaciones académicas declaradas equivalentes.

Para acceder a las plazas de la categoría de tropa y marinería:

Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o sus equivalentes académicos.

Las plazas que exijan un determinado requisito específico, sólo podrán ser solicitadas por quienes acrediten la citada formación o aptitud.

Solicitud de cita previa

La participación en el proceso de selección se iniciará con la aceptación de la solicitud de cita previa para la realización de las pruebas selectivas. El plazo de será de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Estado (se publicó este pasado jueves 27).

La solicitud de cita previa se realizará a través de la página web del Ministerio de Defensa.

Proceso de selección

Se llevará a cabo en los centros de selección y constará de: