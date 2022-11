'Equipaments 2030', equipaments municipals de futur

La Diputació de Barcelona ajuda a transformar les instal·lacions i els espais municipals de la província de Barcelona perquè esdevinguin equipaments responsables i educadors amb un paper més actiu i inclusiu a la societat. Cal una nova mirada que superi els límits de l’edifici i que integri l’entorn, les persones i la comunitat. Amb l’Agenda 2030 com a guia i horitzó de futur, la Diputació ho fa amb la convicció que per dibuixar un futur millor es necessita donar impuls a un nou tipus d’equipaments.

En el context actual, els municipis s’enfronten a tres grans reptes globals: el canvi climàtic, l’augment de la intolerància i de les desigualtats socials i la desconfiança envers la democràcia. Fer front a aquests reptes i contribuir a la creació d’espais més participatius, més accessibles, més igualitaris i més sostenibles suposa un desafiament enorme per als municipis.

Equipaments accessibles: Al camp de futbol de Cardedeu, els escolars participen en el programa 'Juguem amb valors'. DIPUTACIÓ DE BARCELONA

És per això que neix 'Equipaments 2030', el nou projecte transformador de la Diputació de Barcelona que té com a finalitat transformar i dotar de nou significat els 6.118 equipaments i espais municipals educatius, esportius i de joventut que hi ha a la província de Barcelona. Es treballa perquè tots aquests edificis i espais puguin ser participatius, accessibles, igualitaris i sostenibles, compromesos amb l’Agenda 2030 i la Carta de Ciutats Educadores.

Aquests equipaments han de convertir-se en l’epicentre de la transformació i de la transmissió de valors com ara la inclusió, la diversitat, la no-discriminació, la interculturalitat, l’equitat de gènere, la igualtat de drets, la participació democràtica i la ciutadania activa. Aquest projecte compta ja amb l’adhesió de 268 ajuntaments barcelonins i amb una inversió de 8.700.000 euros.

Els equipaments públics municipals no són només espais construïts, sinó que també són punts de trobada, de convivència, de relacions socials i de construcció de ciutadania activa. A través del projecte 'Equipaments responsables i educadors' es faran un seguit d’actuacions en aquests espais per redefinir-los i per dotar-los de significats més oberts, d’acord a quatre pilars fonamentals: participació, accessibilitat, igualtat/integració i sostenibilitat.

D’una banda, es fomentarà la participació activa de la ciutadania en la gestió i la governança dels espais, per tal d’arrelar un sentit de comunitat i de responsabilitat cívica.

A més, es garantirà l’accés universal i equitatiu a tota la ciutadania, sense cap mena de discriminació o barrera, sigui per raons econòmiques, de gènere, d’edat, de nacionalitat, de color, de llengua, de discapacitat, d’orientació sexual o de religió.

Equipaments sostenibles: Plaques solars a la coberta de l’escola Charles Darwin del Prat de Llobregat. DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Es treballarà també perquè aquests espais siguin espais lliures de masclisme i de qualsevol mena d’abús, discriminació o violència, i perquè esdevinguin punts de trobada i de convivència intergeneracional i intercultural entre veïns.

Per últim, s’invertiran recursos per transformar els edificis, espais i instal·lacions en equipaments sostenibles i ambientalment responsables, compromesos amb la lluita contra el canvi climàtic, amb l’eficiència energètica i amb l’economia circular.

Des de la Diputació de Barcelona es vol atorgar un reconeixement de compromís i de qualitat a totes les instal·lacions i espais municipals compromesos amb els objectius d’aquest projecte, mitjançant un distintiu visible per a la ciutadania, per tal que s’evidenciï a primer cop d’ull la gestió responsable i educadora dels equipaments participants.

El projecte 'Equipaments 2030' està alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), atès que promou la transformació d’instal·lacions i espais públics en equipaments capdavanters, sostenibles i educadors quant a salut, benestar, educació de qualitat, igualtat de gènere, energies assequibles i no contaminants, innovació i millora d’infraestructures, reducció de les desigualtats i contribució en la configuració de ciutats i comunitats sostenibles.

Equipaments participatius: El jovent ha contribuït en el disseny de l’Espai jove La Nau, de Vilafranca del Penedès. DIPUTACIÓ DE BARCELONA

