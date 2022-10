El PSOE se cita con el pasado: Sevilla, epicentro del homenaje a la primera victoria de Felipe González en 1982

El PSOE se cita con el pasado. Uno victorioso que no se ha vuelto a repetir desde entonces. Uno en el que un joven Felipe González obtuvo la confianza de más de diez millones de españoles, lo que se tradujo en una amplísima mayoría parlamentaria de 202 diputados que el Congreso no ha visto de nuevo. El expresidente del Gobierno será este sábado el principal protagonista de un acto con el que los socialistas pretenden conmemorar la victoria cosechada el 28 de octubre de 1982 y, de paso, coger impulso para el año electoral venidero: las autonómicas y las municipales están fechadas para mayo de 2023 y las generales, para final de año.

El acto comenzará con un coloquio en el que participarán Cristina Narbona, presidenta del partido; Juan Espadas, secretario general del PSOE de Andalucía; y Antonio Muñoz, alcalde de Sevilla, la ciudad más grande que la formación todavía gobierna a nivel municipal. También hará lo propio la vicesecretaria de la formación y ministra de Hacienda, la andaluza María Jesús Montero, que llega al acto tras una semana en la que ha logrado que los Presupuestos de 2023 salven su primer escollo en el parlamento, aunque un desliz en dicho debate fue utilizado por el Partido Popular para romper unas negociaciones que estaban casi cerradas para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Después será el turno de González y de Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno, que ya coincidieron hace apenas 12 días en la inauguración de la exposición '40 años de progreso, 40 años de democracia 1982-2022', con la que el PSOE dio el pistoletazo de salida a una serie de actos para reivindicar la figura de González, documental incluido. Ese día, el actual jefe del Ejecutivo se autoproclamó "heredero" de sus antecesores después de que González reconociera la situación actual como "uno de los momentos más complejos que hemos vivido", en un mensaje sin críticas ni recados encubiertos al actual habitante de la Moncloa.

Eso sí, todavía está por ver quién escuchará a todos ellos en las primeras filas del evento, que se celebrará en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la ciudad hispalense. Casualmente, fue en este lugar en el que los socialistas celebraron su 38º Congreso Federal, en el que tuvieron que reponerse a la dura derrota sufrida contra el PP de Mariano Rajoy en 2011 y en el que eligieron como secretario general a Alfredo Pérez Rubalcaba, quedando segunda la que fuera ministra de Defensa Carme Chacón. El recuerdo de Rubalcaba estará presente en el acto. Él forma, junto a Josep Borrell y a Joaquín Almunia, el equipo de secretarios generales socialistas que no lograron llegar a la Moncloa como presidentes.

Está prevista la presencia de Almunia y la ausencia de otro expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al tener programado un viaje a Brasil para apoyar a Lula da Silva en la jornada decisiva de las elecciones presidenciales, pero todo lo que rodea la asistencia de demás cargos históricos del partido es un misterio. Desde Ferraz, sede general del PSOE, han optado por no confirmar ni presencias ni ausencias. La dirección federal optó por no enviar invitaciones "personales" al ser un acto "abierto", lo que cabreó a algunas antiguas primeras espadas, como es el caso de Alfonso Guerra. El que fuera vicepresidente de los gobiernos de González protestó esta semana por no haber sido contactado, lo que obligó a Ferraz a modificar su negativa taxativa a ir llamando uno a uno.

Se prevé un pinchazo en cuanto al número de barones que irán a arropar a González y a Sánchez. A Sevilla o bien no podrán desplazarse a la capital andaluza o bien dicen verlo "difícil" los presidentes de Navarra, María Chivite; Aragón, Javier Lambán; Asturias, Adrián Barbón; y La Rioja, Concha Andreu. También están en duda los dirigentes de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; Comunidad Valenciana, Ximo Puig; y Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Sí acudirá la presidenta de las Islas Baleares, Francina Armengol.