Encontrar un trabajo se ha convertido en uno de los mayores retos en la sociedad actual. Cada vez son más las aplicaciones en las que se pueden buscar ofertas de empleo y, este viernes, Espejo Público ha mostrado una de ellas.

El anuncio exponía que se precisaba una camarera para trabajar a jornada completa con un día libre cada semana. Sin embargo, la oferta también afirma que es necesario que la camarera "sea latina" y el salario oscilaría entre los 600 y los 750 euros mensuales. Las condiciones, como era de esperar, han indignado sobremanera a la activista Afra Blanco.

La colaboradora del matinal de Antena 3 ha rescatado las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso y ha apuntado: "Hay una falta de actitud, pero no por parte de los trabajadores sino de los empresarios". Inmediatamente, el periodista Antonio Naranjo ha tomado la palabra.

Naranjo ha señalado que "el problema es que la gente, con los subsidios y la economía sumergida, no quieren trabajar". Además, el periodista ha agregado: "La gente quiere trabajar en B y cobrar los subsidios". Por su parte, Blanco ha destacado: "No llames a los trabajadores de este país 'vividores' porque no lo son".

Volviendo a la oferta de trabajo, la activista ha recalcado: "No puedes juzgar al trabajador que acepta las condiciones ilegales que les imponen para poder sobrevivir". Naranjo ha añadido que "todo se regularía mejor si todos los trabajadores fueran autónomos", a lo que Afra Blanco ha sentenciado que esa es una condición que ni siquiera las empresas quieren y que, además, "hay muchos autónomos que están deseando dejar de serlo".