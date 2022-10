Ayuso le comunicó ayer a Feijóo su desacuerdo con el pacto con el Gobierno sobre el CGPJ: "Es una barbaridad"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, habló este jueves por la mañana con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, donde le mostró su disconformidad con el pacto que se estaba realizando con el Gobierno de Pedro Sánchez para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la comunicación, que han indicado que Ayuso le hizo saber desde Galicia, donde tenía programada una visita institucional al pueblo coruñés de Ordes, que le parecía "una barbaridad". Además, han asegurado que "por lealtad" no lo había dicho en público, pero se lo dijo por privado.

"He dicho lo que corresponde a quien corresponde", señaló la líder regional, para a continuación indicar que desde Madrid lo tienen claro: "No al nacionalismo, no al racismo, no a los indultos, porque volverán porque para eso se está pergeñando toda esta cuestión a manos de los independendistas, no a la ruptura y a la venta de España, no al terrorismo y siempre sí a la libertad, a la democracia y a la ley", sustuvo.

Feijóo no solo habló con Ayuso, según indican fuentes del PP, sino que "intercambió opiniones" con miembros de la dirección del partido, con otros dirigentes territoriales y "con algunas personas que le trasladaron sus puntos de vista".

A las 20:30 de ayer, el PP publicó un comunicado en las redes sociales con la decisión de suspender las negociaciones con el PSOE y ofreció al presidente del Gobierno "abordar juntos cualquier reforma" del Código Penal, entre las que ha incluido las que afecten a los delitos de rebelión y sedición, así como la tipificación de delito de la convocatoria de un referéndum ilegal.