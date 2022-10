Halloween, también una fiesta para los niños con discapacidad: "Puede ser una buena oportunidad para fomentar la inclusión"

Cada vez son más los colegios, barrios o urbanizaciones que se han decidido a celebrar Halloween, la tradicional fiesta americana en la que los niños piden caramelos de puerta en puerta y se disfrazan de monstruos terroríficos, fantasmas, zombies o brujas.

Se trata de una fiesta que suele gustar mucho a los niños, pero que, como todas, no está exenta de inconvenientes para determinados perfiles, como los muy pequeños, los miedosos o a los que su discapacidad que puede no permitirles disfrutar de esta celebración como deberían.

Adaptarnos a sus necesidades, respetar sus miedos y acompañarlos son algunas de las claves para acompañarlos, si quieren, a que lo pasen bien en esta fiesta.

Cómo afrontar el miedo a Halloween

Hay niños a los que les encanta Halloween y otros, en cambio, que la odian porque les causa un miedo que no pueden controlar. Esto es así con niños con o sin discapacidad, y tanto sus miedos como sus gustos deberán ser respetados. En el caso de niños con discapacidad, sobre todo si les causa algún tipo de retraso cognitivo, es normal que sientan miedo más allá de la edad esperada, puesto que su discapacidad puede afectar a su comprensión sobre la fiesta. Porque, objetivamente y fuera del contexto de esta fiesta, ¿cómo podemos encontrar divertidos los esqueletos, las telarañas o las calaveras con los ojos ensangrentados? Visto con distancia, es normal que en niños que no entiendan la fiesta le tengan miedo, "hay muchos niños que no entienden que es un juego, un disfraz, una broma… y es normal que tengan miedo", asegura Arancha Arroyo Chaves, de la Confederación Autismo España.

Los miedos pasajeros a menudo se manejan con la presenta de una persona de apoyo que les transmita seguridad y confianza

Por este motivo, en principio, estos miedos no deberían ser una señal de alarma y menos en niños con discapacidad intelectual o con trastornos como el autismo, "estos miedos son, por ejemplo, muy comunes en los niños con TEA, pero no son una señal de alarma en la mayoría de los casos. En general, se trata de miedos pasajeros", asegura.

Para que estos miedos no se cronifiquen, debemos, en primer lugar, no restarles importancia. Frases como ‘no es para tanto’, ‘¿no ves que no pasa nada?’ solo harán que no sientan comprendido. Podemos, en cambio, decirle ‘Normal que te dé miedo, es que es muy feo, pero ¿ves? No hace nada’…

Aunque todavía más importante es el sostén emocional, es decir, acompañarlo, "estos miedos pasajeros a menudo se manejan simplemente a través de la presenta de la persona de apoyo que les transmita seguridad y confianza", explica Arroyo.

En caso de que veamos que el miedo es exagerado y que le provoca alteraciones en la conducta o sensoriales, "lo más conveniente sería buscar la ayuda de algún profesional. Pero quiero hacer hincapié en que estos casos extremos son la excepción, no la norma", recuerda.

Ojo con los ruidos, las luces…

Más allá de los miedos, hay niños que, a causa de algún trastorno determinado, pueden ser especialmente sensibles a algunos estímulos, como la luces o los ruidos, "hay un grupo que tiene una especial hipersensibilidad, y por ejemplo, personas disfrazadas o ruidos muy fuertes pueden producirle una alternación emocional intensa que les hacer vivir la experiencia como algo desagradable. En algunos casos el malestar les puede incluso durar días", señala Arancha Arroyo. Este es el caso de algunas personas con TEA, a quienes ambientes plagados de estímulos pueden producirles ansiedad y provocarles una de las temidas crisis.

En estos casos es normal que ni ellos mismos ni sus familias estén dispuestos a arriesgarse y que prefieran no participar en la fiesta. Sin embargo, Arroyo recomienda que, en lugar de evitarlo, intenten primero hacer algunas adaptaciones, "a diferencia de lo que mucha gente piensa, a los niños con autismo sí les gusta participar en las interacciones sociales y sentirse parte del grupo. Así que no conviene pensar que el autismo es incompatible con los eventos sociales", asegura. De hecho, hay que intentar aprovechar las oportunidades que tengamos para socializar, y Halloween “puede ser una buena oportunidad para fomentar la inclusión”, afirma.

A diferencia de lo que se piensa, a los niños con autismo sí les gusta participar y sentirse parte del grupo

A veces, basta con hacer algunas modificantes en el entorno para que puedan disfrutar de eventos como Halloween. En primer lugar, debemos anticiparles para que sepan qué se van a encontrar. A algunos niños con autismo o discapacidad intelectual podremos anticipárselo de manera oral, pero en otras ocasiones debemos adaptarnos a su nivel de comprensión y utilizar pictogramas u otro sistema alternativo o aumentativo de comunicación.

Además, debemos siempre adaptarnos a sus intereses y motivaciones y si, por ejemplo, prefiere disfrazarse de su superhéroe favorito en lugar de fantasma, permitírselo. Lo más importante será, por tanto, que el niño sepa a qué atenerse y proporcionarle los apoyos que necesita, "conviene interesante por los gustos que tiene cada persona con discapacidad, pues al final sus intereses van a ser siempre lo que nos guíe. Luego podemos interesarnos por los apoyos que pueda necesitar: qué quiere, que le gusta y, sobre todo, qué necesita". También, podemos, hacer cambios en su disfraz: ponerle uno que contenga unos auriculares, que no sea de colores muy llamativos ni tenga luces...

Para terminar, también es importante que respetemos siempre los deseos del niño y velemos por su bienestar. Por tanto, si prefiere, por los motivos que sean, no disfrazarse o participar de la fiesta, a pesar de haber hecho las adaptaciones necesarias, lo mejor es dejarlo e intentarlo de nuevo el año que viene.