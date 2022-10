Matthew Perry revela que salió con Julia Roberts durante 'Friends' pero que rompió con ella por sus propias inseguridades

El 17 de noviembre llega a las librerías españolas Amigos, amantes y aquello tan terrible, la autobiografía de Matthew Perry que el día 1 verá la luz en Estados Unidos, por lo que para su promoción están sacando a la luz fragmentos de las tres partes del título: tanto la serie Friends como de lo "terrible" que fueron sus adicciones a las drogas. Sin embargo, faltaba la otra parte, las amantes, y ahí el intérprete de 53 años no se ha olvidado de Julia Roberts.

Perry revela en el libro que mantuvo un romance con la entonces novia de América, si bien el comienzo de su idilio fue bastante menos glamuroso de lo que podría parecer: los productores le instaron a que contactase con ella porque había dicho que solo participaría en la famosa sitcom si su personaje estaba relacionado de alguna forma con el de Chandler Bing, que encarnó Perry.

Matthew decidió que las flores serían la perfección y le envió dos docenas de rosas. "Lo único más emocionante a que participes en la serie es que finalmente tengo una excusa para enviarte flores", decía la tarjeta junto a los ramos. Roberts bromeó asegurando que solo aceptaba si le explicaba con rigor física cuántica. Por fax, el actor le envió "un artículo sobre la dualidad y el entrelazamiento de partículas y ondas", admitiendo que "únicamente una parte era metafórica".

El cortejo duró "tres meses", según Perry, y todo fue a través de estos faxes dado que ella rodaba una película en Francia. Como ha admitido en una entrevista a raíz de esto con The Times, "Julia no solo aceptó el papel en la serie, sino que también me envió de regalo montones de bagels". Y el intérprete admite que se entusiasmó.

"Tres o cuatro veces al día me sentaba junto al fax. Estaba tan emocionado que ciertas noches estaba en una fiesta coqueteando con una mujer atractiva y cortaba cuanto antes la conversación para poder llegar a casa y ver si había llegado un nuevo fax. Nueve de cada diez veces, uno llegaba", rememora, así como que era feliz "como el chico de 15 años en su primera cita".

"Y ni siquiera habíamos hablado como tal todavía, y mucho menos conocido. Entonces, una mañana, temprano, algo cambió. El fax de Julia era romántico. 'Llámame', me decía, y su número de teléfono estaba en la parte inferior", continúa Perry, que inició con ella un romance, primero con conversaciones telefónicas "de cinco horas" y luego, con Julia llamando a su puerta

"Cuando la abrí, allí estaba ella, una sonriente Julia Roberts al otro lado de mi puerta. Creo que dije algo así como, 'Oh, es Julia Roberts'", cuenta Matthew como si fuese el propio Chandler. Comenzaron rápidamente la relación y la actriz acabó llevándole a su refugio en Nuevo México para celebrar el Año Nuevo de 1996, conociendo a su familia.

Pero dos meses después de que apareciese en un episodio de la segunda temporada de la serie -que se emitió justo después de la Super Bowl de 1995-, Matthew cortó con Julia. Como han pasado 25 años, siente que ahora puede hablarlo: continuamente pensaba que ella lo iba a dejar. "Salir con Julia Roberts fue demasiado para mí. Todo el día estaba seguro de que ella iba a romper conmigo. ¿Por qué? Porque yo creía que no era suficiente para ella, que nunca podría serlo. Estaba destrozado. Y arisco. Era muy desagradable", admite. Y resume: "Así que, en lugar de enfrentar la inevitable agonía de perderla, fui yo quien rompió con la hermosa y brillante Julia Roberts".

"Ella incluso había empezado a considerar la posibilidad de vivir en uno de los barrios bajos con un chico salido de la televisión y ese chico de la tele ahora estaba rompiendo con ella. Soy incapaz de describir la mirada de confusión que había en su rostro", puntualiza, así como recuerda que años después, en 2001, él estaba en una clínica de desintoxicación cuando vio a Julia recoger su Oscar a mejor actriz por Erin Brockovich: "Quienes estaban saliendo por la tele ya no eran mi gente. Mi gente eran esos frente a mí, que estaba acostado, sudando y temblando, cubierto de mantas".