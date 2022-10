Katy Perry le da una explicación al extraño gesto con su ojo ingobernable

Era imposible que ese momento, dado que se trataba de un concierto en Las Vegas el pasado sábado 22 de octubre y había tantísimas cámaras y móviles apuntando hacia ella, no se hiciera viral. Parecía que estuviese habiendo un fallo en un robot o en un clon, como llegaron a bromear algunos usuarios: Katy Perry intentaba mantener el ojo abierto, pero se le cerraba sin que ella quisiera, sin poder controlarlo. Las pestañas postizas se atraían y se le pegaban y quedó como una especie de juguete defectuoso.

Sin embargo, la intérprete de California gurls o Firework ha utilizado un vídeo en buena calidad del momento para intentar darle una explicación o, al menos, para utilizarlo a su favor y darle la vuelta a las extrañas teorías de los fans, haciendo creer que no solo estaba planeado sino que, como ha explicado Daily Mirror, ahora es una broma dirigida a ella misma.

La artista de 38 años ha publicado el vídeo en sus redes sociales y lo ha acompañado de un texto: "Cuando ves las nuevas fechas del PLAY 2023". Se refiere al volumen de trabajo que tendrá en su show en Las Vegas y su intención es resignificar su extraño gesto con el ojo a la manera de los ticks que aparecen de forma común por el estrés acumulado del exceso de trabajo.

Además, Perry ha querido zanjar cualquier tipo de mensaje conspiranoico acerca de qué es lo que ocurrió con el "error" en su ojo. "¡Doy la bienvenida a todos mis terraplanistas, a los que creen que el espacio no existe, a los que dicen que las aves no son reales y que el cielo no es azul, para que vengan a ver también mi falso truco de ojo de muñeca rota en la vida real en Las Vegas el próximo año!", bromea la cantante.

Katy explica que será como "viajar por los carriles de la memoria" y que se remontará a sus primeros éxitos, allá por 2008, cuando se hizo mundialmente famosa gracias a I kissed a girl. Por último, prometió que le saldrá cerveza de las tetas, si bien, adelantándose a posibles conspiranoicos de nuevo, añade que se trata de un truco.