El ligoteo en directo entre Lola Índigo y un reportero en la fiesta de los Latin Grammy: "¿Acaba de ser esto una tirada de caña?"

Este jueves, Madrid calentó motores para los Latin Grammy con un evento en la plaza de Toros de las Ventas al que asistieron estrellas como Becky G, Chanel, Soraya o Edurne. Y parece que, entre tanta música, glamour y estrellas en la alfombra roja, también hubo tiempo para que surgiera el amor.

Así se pudo ver en El Chiringuito de jugones, el cual llevó a Nico Rodríguez al photocall para cubrir el evento. Y, aunque habló con rostros como Omar Montes o Taburete, fue con Lola Índigo con quien pareció tener química, a pesar de no tener mucho en común.

"Hasta luego, yo de fútbol no sé nada", dijo la cantante al ver el micrófono del periodista. "Yo de música no tengo ni idea y tú de fútbol no tienes ni idea...", le respondió él. "¿Entonces de qué hablamos?", le preguntó ella.

Entonces, la triunfita quiso saber más de él. "¿Cómo te llamas?", le preguntó. "Nico, ¿tú?", le dijo él. "Mimi, un placer conocerte", respondió la artista y se dieron la mano.

Pero en ese momento, Lola Índigo se dio cuenta de lo que había parecido esa conversación. "¿Acaba de ser una tirada de caña esto en directo?", se preguntó mientras se marchaba. Ahora solo queda esperar para saber si se han intercambiado números o perfiles en redes, o si quizá se reconocerán al volver a encontrarse en una alfombra roja.