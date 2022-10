Quién es Sharonne, participante del Benidorm Fest 2023

De concursante y presentadora a postularse para representar a España en Eurovisión. Cristóbal Garrido nació en Sabadell hace 46 años, y lleva décadas dedicado a la música, pero bajo su nombre artístico de drag queen: Sharonne.

La catalana ganó la segunda temporada de Drag Race España, que terminó el pasado mes de junio, y, desde entonces, ha estado centrada en la gira del programa, el Gran Hotel de las Reinas. En ambos formatos, ha demostrado tanto su capacidad vocal como sus dotes interpretativas.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la artista ha compartido su talento con el público y ha demostrado lo polifacética que es, pues participó en Tu cara no me suena todavía en 2017, donde imitó a estrellas como Olga Guillot o Chavela Vargas.

Ahora suma otro proyecto -musical y televisivo- y llega al Benidorm Fest 2023 para intentar convertirse en la representante de España en Eurovisión. Y, a falta de saber cuál será su canción, lo que está claro es que podría sorprender con cualquier género, debido a su experiencia.