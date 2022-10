Kiko Hernández y Marta López aclaran sus diferencias entre lágrimas en 'Sálvame'

Kiko Hernández desveló a su vuelta de Sálvame una noticia inesperada: su amistad con Marta López estaba prácticamente rota. El colaborador contó que la tertuliana se acercó a Olga Moreno más de lo que le gustaría cuando ambas concursaban en Supervivientes, algo que los alejó. Sin embargo, una semana después han tenido la oportunidad de acercar posturas.

López se ha sentado con su compañero y Jorge Javier Vázquez para hablar de su situación actual, reconociendo que se sentía "sensible" porque el día que se enteró de las declaraciones de Hernández había recibido la noticia de que su padre estaba enfermo.

Ese mismo día, los dos rostros de Mediaset hablaron por teléfono, pero la 'exsuperviviente' no le dijo a su amigo que había recibido una mala noticia. Por ello, reaccionó muy mal a las palabras de Hernández, que la acusó de caer en un "dramatismo infantil".

López no ha podido evitar romper a llorar, por lo que Vázquez le ha pedido a su compañero que la abrazara. Sin embargo, al principio se ha sentido reacio porque consideraba que se estaba creando "un show". "No es show, es humanidad", le ha esperado el conductor de Sálvame.

"Se te está escapando el control de la situación en la tele, no sabes cómo domarlo, estás dando manotazos al aire y gente que te está tendiendo la mano como hace años no lo estás aceptando, no sé por qué", ha añadido Vázquez.

El giro de la conversación ha provocado que Hernández pensara dos veces en su actitud, hasta que ha admitido que estaba haciendo una montaña de un grano de arena. "Me he equivocado porque es tanto lo que me ha aportado… Son 20 años, y esto no se rompe de la noche a la mañana".

"Te voy a decir una cosa, todos los que tienes aquí te querrán, no sé si mas o menos, pero si juntas a todos no te quieren como te quiero yo porque mataría por ti, eso no se puede comparar", le ha respondido López. Y, finalmente, se han fundido en un abrazo.