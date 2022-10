Quién es Alice Wonder, participante del Benidorm Fest 2023

Alice Wonder es el nombre artístico de una de las concursantes del Benidorm Fest 2023, que tendrá su gran final el próximo 4 de febrero, con el objetivo de encontrar al representante de España en Eurovisión 2023.

Su verdadero nombre es Alicia Climent, nació en Madrid en 1998 y es un rostro muy conocido entre los amantes de la música indie en español. De hecho, comenzó su carrera en las redes sociales, donde triunfó cantando en vídeos cortos, como indican desde RTVE.

En el año 2017, lanzó su primer LP Take Off, con diferentes canciones que tuvieron una gran acogida entre el público, como pueden ser Run run o Like Mornings.

De este modo, Alice Wonder deberá enfrentarse a otros 17 participantes, con propuestas muy diferentes entre sí, para llegar a la final del 4 de febrero. Puedes votar por tu favorito en la siguiente encuesta: