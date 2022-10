Un viaje por la historia del cómic occidental

Astérix y Obélix, Mafalda, Popeye, Flash Gordon, El Capitán Trueno o los superhéroes más actuales se han convertido en iconos de la cultura popular que divierten y, a la vez, invitan a reflexionar sobre el presente y el futuro. Pero estos personajes no existirían si sus creadores no les hubieran dibujado y convertido en protagonistas de cómics que han pasado de generación en generación.

Fundación ”la Caixa” ha querido homenajear a los mejores dibujantes occidentales y sus personajes más famosos con la exposición Cómic. Sueños e historia, que se inauguró a finales de septiembre en CaixaForum Barcelona (Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8. Entradas: 6 euros ) y se podrá visitar hasta el próximo 15 de enero. En esta muestra de producción propia, podremos admirar más de 300 páginas originales (algunas, por primera vez en España) de los autores más reconocidos de Europa y América.

Se trata de una panorámica inédita y muy completa, comisariada por Bernard Mahé y el equipo de 9e Art Références (París), que recorre la historia del cómic occidental desde sus orígenes hasta la actualidad. Como poderoso vehículo de comunicación, por su capacidad para crear realidades paralelas y universos imaginarios, este arte ha conectado siempre con el público de una manera especial y ha servido para reflejar las preocupaciones de cada época.

De los orígenes a la actualidad

Con más de cien años de vida y un claro momento de eclosión en el siglo XX, la historia del cómic se remonta a las historietas que el suizo Rodolphe Töpffer dibujó para sus estudiantes a mediados del s. XIX. Después, autores como Richard Felton Outcault generalizaron el uso de textos en forma de bocadillos y dieron lugar al cómic moderno, como se puede observar en uno de los dibujos de su serie The Yellow Kid, de 1896, que abre la exposición. De esa primera época se exponen también los clásicos Little Nemo in Slumberland, de Winsor McCay, y Krazy Kat, de G. Herriman, entre otros.

A raíz del crac del 29 y la II Guerra Mundial, comenzó la edad de oro del cómic estadounidense, con títulos como Popeye (Elzie Crisler Segar) y Dick Tracy (Chester Gould), la irrupción de Disney o historias de aventuras como Flash Gordon, de Alex Raymond. Esta sala se cierra con la obra The Spirit (1941), de Will Eisner.

Por supuesto, la exposición dedica un apartado a los superhéroes y sus grandes autores: Jack Kirby, Alan Moore y Dave Gibbons, Frank Miller... Tampoco faltan las tiras francófonas, con protagonistas tan famosos como Tintin, Los Pitufos, Spirou y Astérix; ni el eje Italo-Argetino (Quino, Toppi, Hugo Pratt, etc.).

La muestra no se olvida de los autores nacionales, con un repaso a la historia de nuestros tebeos, de Roberto Alcázar y Pedrín a El guerrero del antifaz o Pulgarcito. Figuran dibujantes más underground como Max y Nazario, pioneras como Pili Blasco o Purita Campos y autores actuales como Paco Roca, María Medem, Ana Penyas...

El repaso a los cómics más actuales culmina con una reflexión sobre las posibilidades que abre el mundo digital y obras como Joselito, de Marta Altieri.