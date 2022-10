El acuerdo entre el PSOE y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras cuatro años de bloqueo "está listo". Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha señalado que solo falta el "sí" definitivo de los populares, con quienes la negociación se retomó tras la dimisión de Carlos Lesmes, expresidente del Consejo y del Tribunal Supremo, hace dos semanas. "El acuerdo está listo, está preparado, solo falta dar una respuesta a la voluntad política de cada grupo: sí o no", ha lanzado el jefe del Ejecutivo en una comparecencia de prensa en Sudáfrica, donde está de viaje oficial.

El presidente ha vuelto a lanzar un mensaje al PP, con quien las conversaciones no han cesado durante los últimos días. "Al llamamiento de cumplir estrictamente nuestras obligaciones constitucionales nadie puede fallar", ha espetado Sánchez, que ha insistido en que el Gobierno dice "sí de manera rotunda" al pacto con el PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces, cuyos vocales llevan casi cuatro años con el mandato caducado. Esto llevó a Lesmes a presentar su dimisión el pasado 9 de octubre, provocando que Sánchez convocara a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, en la Moncloa al siguiente día para dar pistoletazo a lo que ambos definieron como "la última oportunidad" para pactar.

El jefe del Ejecutivo ha querido así separar el pacto que se ha pergeñado con el principal partido de la oposición de la iniciativa de reformar el delito de sedición, un compromiso personal del presidente que cada vez que hay en juego la aprobación de unos presupuestos sale a la palestra. Y es que, unas palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han levantado revuelo este jueves. La número dos del PSOE ha señalado en la tribuna que el Ejecutivo tiene un "compromiso firme" con esta reforma, que ERC ha recuperado como prioridad en la negociación de las Cuentas de 2023. Y ha ido un paso más allá al asegurar que el Gobierno la "traerá" al Congreso, aunque lo hará "en otro entorno" diferente al de las conversaciones para sacar adelante las cuentas.

Más tarde se ha visto obligada a terminar la frase, puesto que no había mentado la parte fundamental del argumentario del Gobierno y del PSOE: se hará "cuando haya una mayoría suficiente". No obstante, no ha sido suficiente para que el PP no haya amagado con poner en peligro el pacto del CGPJ si se reforma la sedición. Es por ello por lo que el presidente ha querido diferenciar la "agenda legislativa" del Gobierno y las "obligaciones constitucionales" del PP. "Una cosa es la agenda legislativa, en la que el PP puede discrepar cuantas veces quiera, y otra el cumplimiento de nuestras obligaciones", ha resumido.