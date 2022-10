El Gobierno salva oficialmente el primer escollo para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023. Lo hace gracias al apoyo de sus socios parlamentarios habituales -ERC, PNV y EH Bildu-, que le han permitido tener una holgada mayoría con la que rechazar las enmiendas a la totalidad presentadas por los partidos de la derecha -PP, Vox o Cs, entre otros- que, de salir adelante, hubieran derribado las Cuentas del Ejecutivo, que serán las últimas de la legislatura.

El resultado de la votación ha sido de 186 votos en contra frente a 159 a favor, junto con tres abstenciones. Esta cifra, eso sí, es menor que la registrada el pasado año, cuando las enmiendas a la totalidad quedaron rechazadas por 188 votos en contra, 156 votos a favor y 1 abstención, logrando así los Presupuestos el apoyo de la mayoría parlamentaria para superar este primer obstáculo en su camino por la Carrera de San Jerónimo.

Al finalizar la votación, el grupo socialista y también el de Unidas Podemos se ha levantado para aplaudir a María Jesús Montero, hacedora de las cuentas, que este año cuentan con un techo de gasto récord de 198.221 millones de euros y medidas nucleares para el Gobierno, como un cheque de 100 euros a las madres, la prórroga de la gratuidad de Media Distancia de Renfe o Cercanías o la subida de las pensiones al nivel del Índice de Precios al Consumo (IPC).

La ministra de Hacienda y también número dos del PSOE, ha sido la encargada de presentar durante más de 14 horas de debate los presupuestos. Una cita, eso sí, más deslucida que otros años por la poca sorpresa que se esperaba -el hecho de que los socios no presentaran sus enmiendas a la totalidad le quitaba tensión- y por la no presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de viaje oficial con empresarios en Kenia y Sudáfrica, y del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que no tiene escaño en el Congreso.