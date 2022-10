Qué hacer este fin de semana en Barcelona: actividades, documentales y exposición para días terroríficos

Este fin de semana de puente de Tots Sants, la Castañada y Halloween, hay propuestas de lo más diverso para celebrar estas fiestas de otoño y de homenaje a los seres queridos que no están con nosotros. Además de coincidir con la inauguración de la nueva edición del festival de cine documental musical más importante de Barcelona, el In-Edit, lo hace con la apertura en el Palau Robert de la muestra inspirada en el programa Crims de TV3 y Catalunya Ràdio, cuyo éxito ha puesto en primer plano la crónica de sucesos. La Castañada llenará diferentes centros cívicos municipales de actividades, talleres, conciertos y fiestas.

El cantautor canadiense Leonard Cohen, fallecido en 2016. IN-EDIT

Festival In-Edit de cine documental musical

Hasta el 5 de noviembre, el Festival In-Edit volverá a hacer de los Aribau Multicines de Barcelona el epicentro de los documentales sobre música. El certamen celebra desde este jueves su 20ª edición, una cita "más transversal y con más contenidos", asegura el director, Uri Altell. La primera proyección del festival es Meet me in the bathroom de Will Lovelace y Dylan Southern, que se verá a partir de las 20.30 horas.

El próximo sábado 5 de noviembre, el In-Edit apagará la pantalla con el documental Sinéad O’Connor: nothing compares de Kathryn Ferguson. Entre medio, se habrán proyectado más de medio centenar de largometrajes documentales. Esta cinta de clausura recorre la tumultuosa biografía de la artista irlandesa (1966).

Entre los músicos y bandas que tendrán presencia en esta edición se encuentran Courtney Barnett, Omara Portuondo, Ronnie James Dio, Els Surfing Sirles, Ennio Morricone, Thelonious Monk, Coque Malla, el Punk Rock de Nueva York, Joaquín Sabina, Leonard Cohen, King Crimson, Josep Valtònyc y Pablo Hasel.

A su vez, una veintena de directores harán acto de presencia en el festival para presentar sus trabajos. Entre los realizadores que aportan materia a la programación, un 35% son mujeres. En el jurado internacional figuran Julien Temple, Matthew Herbert, Nathalie Poza o Alizz.

Aribau Multicines; Aribau, 8-10; Hasta el 6 de noviembre; in-edit.org.

La sala de investigaciones de los casos de 'Crims', el programa de televisión y radiofónico que motiva una muestra en el Palau Robert de Barcelona. PALAU ROBERT

'Crims, la exposición', en el Palau Robert

La crónica de sucesos de Cataluña tiene su altavoz radiofónico y televisivo en el programa Crims del periodista Carles Porta, un fenómeno audiovisual que en TV3 acumula desde la emisión de su primer capítulo, en febrero de 2020, 910.000 espectadores de media y una cuota de pantalla del 22,5%. Ha emitido tres temporadas, con una última entrega en junio de este año, que recogió un share del 27,5%. El capítulo más visto fue el de Manoli, emitido el pasado 16 de mayo, que congregó frente al televisor a 934.000 espectadores de media (un 26,3% de cuota de pantalla).

En Catalunya Ràdio va por la cuarta temporada desde que comenzara a programarse en 2018. Y recientemente ha hecho el salto a las plataformas con su emisión en castellano en Movistar+, además de contar con diversos libros publicados.

Y como el fenómeno va creciendo en seguidores día tras día, el equipo de Crims ha ideado junto al comisario expositivo Carles Ortet y el asesoramiento de los Mossos d'Esquadra una exposición inmersiva, interactiva y gratuita que ya se puede visitar en la segunda planta del Palau Robert hasta el 10 de abril de 2023 y que supone un viaje apasionante a algunos de los casos que más han conmovido a la audiencia, como el de Angi, el crimen de la Guardia Urbana, el de la transexual Sonia de la Ciutadella, el de la Iaia Anita de Mataró o el de Isidre.

Dos de los espacios que más conmocionarán al público son la que reproduce con todo detalle una habitación de interrogatorios policiales, en la que se puede jugar a ser el policía o el detenido, y en la que el sospechoso se puede colocar unas esposas. Y la que reproduce una sala de autopsias.

Palau Robert; Passeig de Gràcia, 107 de Barcelona; Gratis; Hasta el 10 de abril de 2023; Horario de visita: de lunes a sábado de 9 a 20 horas y domingos y festivos de 9 a 14.30 horas; palaurobert.gencat.cat.

Helado de La Romana de Gràcia (Barcelona). LA ROMANA

Helados de otoño en La Romana

Aunque somos defensores de que hay que comer helados todo el año, las temperaturas de estas semanas invitan a combinar sin ningún problema los paneles o castañas típicas de la época con helados. Sobre todo si se trata de sabores otoñales como los que propone La Romana, que ha abierto su primera tienda en Barcelona (Travessera de Gràcia, 64) tras instalarse en Madrid y Valencia.

La firma fundada en 1947 en Remini (Italia), sus helados apuestan por los sabores de temporada que sólo están disponibles durante determinados meses del año, cuando el producto fresco con el que se elaboran están en el mejor momento. Tampoco faltan sabores puramente italianos como el caffè corretto all'anice, el original “Zibibbo di Sicilia IGT”, hecho con vino Zibibbo de Sicilia y pasas o el de “biscotto de la nonna”.

Además, los gelati de La Romana presumen de ser frescos, no congelados. Según explican sus responsables, cada día se elaboran los helados que se van a servir, que sólo pasan tres horas en el mostrador. Si no se han acabado, se retiran y se vuelven a pasar por la heladera para recuperar su textura, pero no se almacenan en el congelador. Algo que asegura una textura más cremosa y sabores también más intensos.

La Romana; Travessera de Gràcia, 64; gelateriaromana.com.

Originales panellets inspirados en la naturaleza del Montseny creados por l'Atelier Barcelona. L'ATELIER BARCELONA

Los panellets más originales, en L'Atelier

Este año los panellets llegan directamente desde los bosques del Montseny. Hasta allí se han ido a buscar inspiración los pasteleros de L’Atelier para crear los que, seguramente, son algunos de los más originales de esta temporada en Barcelona.

Estos paisajes son protagonistas de las propuestas de Eric Ortuño y Ximena Pastor para este 2022: setas mágicas, calabazas y troncos de árbol dan forma a estos dulces tradicionales elaborados con almendra molida, huevo y azúcar. Estos curiosos panellets se venden en cajas de nueve y dieciocho unidades a 14,5 y 24,5 euros, respectivamente.

Quienes prefieran algo más clásico pero con una forma muy particular, los cubos de almendras y piñones vuelven al escaparate de L’Atelier convertidos ya en un clásico de la casa. En este caso, las cajas de 9 unidades se pueden encontrar por 16 euros.

L'Atelier Barcelona; Viladomat, 140 bis; latelierbarcelona.com.

Castañas asadas. Imagen de Matthias Böckel en Pixabay.

Actividades por la Castañada

La Pedrera recibe a la Castañera este sábado 29 de octubre a partir de las 10 horas. El emblemático edificio de Gaudí organiza un juego de pistas relacionado con objetos típicos de la estación otoñal, una actividad de hora y media de duración en la que pueden jugar niños entre los 5 y los 10 años de edad. De esta manera, los pequeños podrán descubrir todos los rincones de la Casa Milà (Passeig de Gràcia, 92; Entradas agotadas; lapedrera.com).

El centre cívic Convent de Sant Agustí del Born ofrece este sábado 29 de octubre un taller infantil Makerart, recomendado a menores de 8 a 12 años, de decoración festiva con motivo de la Castañada y de celebraciones como la del Día de los Muertos mexicano o Halloween (Comerç, 36; el sábado de 17 a 19 horas; Precio: 6,70 euros; Inscripción previa; conventagusti.com).

El centre cívic Can Basté de Nou Barris celebra la Castañada por todo lo alto con una fiesta que comienza el sábado 29 de octubre a las 18 horas en la plaza de Can Basté. FamiliArts, que así se llama la fiesta, estará amenizada por la orquesta de música y animación infantil y también para adultos TageBband. Versionarán grandes éxitos de los años 80 y 90 (Plaza de Can Basté de Nou Barris; El sábado 29 de octubre a partir de las 18 horas; Gratis; canbaste.com).

Puedes consultar todas las actividades de la Castañada que se llevan a cabo en los centros cívicos municipales de Barcelona en el siguiente enlace.

Cartel de la edición de 2022 del Asian Film Festival de Barcelona. ASIAN FILM FESTIVAL

Asian Film Festival

El certamen Asian Film Festival, en su décima edición, proyecta más de 100 películas de autor de factura asiática procedentes de unos 25 países de la región de Asia y el Pacífico. Fiel a sus orígenes, presenta cintas centradas en el relato histórico, las cuestiones de género y el drama en todas sus facetas. Las sedes de esta edición de 2022 son los Cinemas Girona, Phenomena, CaixaForum y Zumzeig. La plataforma Filmin se une a las proyecciones online. La sala Zumzeig también se estrena como sede en la edición del festival de este año.

Hasta el 6 de noviembre; asianfilmfestival.barcelona/2022.