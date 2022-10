El Congreso ha convalidado este jueves el decreto-ley que reduce el IVA del gas del 21 al 5%, de manera que la medida que empezó a aplicarse el 1 de octubre seguirá vigente. Pero, de momento, solo hasta el 31 de diciembre porque es lo que establece el decreto y porque de momento, tampoco este jueves en el Congreso, el Gobierno ha confirmado si se prorrogará en 2023.

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha defendido en el decreto pero sin aclarar si el IVA al 5% del gas -y el de la electricidad, que también se rebajó al mínimo permitido por la UE- continuará en ese nivel en 2023. A pesar de que se lo han preguntado varios grupos durante un debate previo a una votación en la que la ley no ha cosechado ningún voto en contra. Frente a lo que había venido ocurriendo con decretos con medidas para paliar la crisis energética, el PP ha votado a favor y ni Vox lo ha hecho en contra y se ha abstenido.

"No somos muy listos en el PP, pero el invierno no acaba el 31 de diciembre. Hace frío después. Por tanto, anuncien ya y no esperen a la llegada de Kenia del presidente para que nos diga que va a prorrogar la rebaja del IVA al 5%", ha reclamado a Ribera el diputado popular Guillermo Mariscal, que ha insistido en saber si se va a extender la rebaja fiscal "hasta que la situación lo requiera".

"La bajada del IVA al gas natural y a la biomasa es buena para encarar de mejor manera el invierno, pero finaliza el 31 de diciembre, vuelve a quedarse corto", ha afirmado la diputada de Ciudadanos Mari Carmen Martínez. "¿El 1 de enero ya no?", ha apuntado, por Vox, José María Figaredo.

Ninguno de los tres grupos han obtenido respuesta porque Ribera no se ha referido a ello en su intervención ni ha vuelto a tomar la palabra después, sobre una cuestión para la que el Gobierno quiere apurar plazos para ir viendo cómo evoluciona la situación.

Por otra parte, grupos como BNG o ERC han recalcado la ausencia de una bajada de impuestos para la bombona de butano en un real decreto que incluye otras dos medidas dirigidas a aliviar los costes energéticos de la industria, después de que el pasado verano algunas fábricas detuvieran su actividad ante el inasumible precio del gas.

Convalidando el decreto, el Congreso ha respaldado la inclusión de la industria de cogeneración en el 'mecanismo ibérico' de modo que pueda renunciar a su sistema de retribución para acogerse al límite al precio del gas, del que gozan los hogares y los negocios.

Por otra parte, la ley contempla el mecanismo según el cual la industria puede optar con poco tiempo de antelación por interrumpir su actividad durante cortos periodos de tiempo. Podrán hacerlo para evitar operar en las horas más caras del día, ahorrándose costes y también contribuyendo a 'limar' las horas pico.

"Es una herramienta parecida al mecanismo de interruptibilidad. Con un plazo de 15 minutos de antelación pueden reducir el consumo eléctrico durante como máximo tres horas y a cambio recibir una remuneración"; ha explicado Ribera que hace unas semanas, en Bruselas, atribuyó a esta medida la forma en la que el Gobierno ahorraría electricidad en las horas pico, tal y como los países de la UE se comprometieron a hacer.

sga