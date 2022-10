El fundador de la red social Tuenti, Zaryn Dentzel, que se convirtió en la primera persona secuestrada y torturada en España para robarle 25 millones de dólares en criptomonedas, ha concedido una entrevista en exclusiva a Espejo Público en la que, frente a Diego Revuelta, ha hablado acerca de la pesadilla que vivió el 2 de noviembre de 2021.

Dentzel ha comenzado su encuentro destacando que abrió la puerta a una mujer y, tras ella, tres hombres entraron en su vivienda. "Los dos más grandes me cogieron, me rociaron la cara con spray de pimienta y me cubrieron la nariz y la boca para intentar asfixiarme", ha señalado el empresario.

"Me envolvieron en una alfombra y me llevaron a una de las habitaciones de huéspedes. Ahí me dijeron que habían venido a matarme. Después de un rato, con unas esposas de metal, me pusieron junto a un sillón. Me subieron la camisa y, con un cuchillo grande me empezaron a cortar. Me decían que me iban a destripar. También me dijeron que los habían contratado y saben que tengo bitcoins. O ellos salían con esos bitcoins o yo salgo descuartizado en una bolsa", ha agregado Dentzel.

"Este nivel de violencia no era necesario. Estuvieron casi cuatro horas torturándome. No hacía falta. Les dije desde el primer momento que cogieran mi iPad y mirasen el contrato con la compañía que tiene los bitcoins para que vieran que no era posible que se los diera en el momento. Eran como tontos", ha explicado el empresario que, además, ha recalcado que ofreció la caja fuerte con relojes valorados en 400.000 euros y que, en un principio, los rechazaron.

Tras denunciar el caso a la Policía, Dentzel contrató seguridad privada, pues los secuestradores amenazaron con volver. Las autoridades recomendaron al fundador de la red social que se marchase de España hasta que se produjera la detención: "Me fui a Estados Unidos. Me llegó un informe en el que se exponían datos de la investigación. Sabían exactamente quiénes eran los cuatro y los tenían bajo vigilancia, pero estaban esperando el momento correcto para detenerlos a los cuatro a la vez".

"Ha sido un año duro, horrible. Psicológicamente me ha afectado mucho y me ha generado un trauma. Tanta violencia que no era necesaria y esa falta de respeto...", ha agregado el empresario. "La Policía Nacional ha hecho un trabajo con un detalle, cariño y excelencia que me ha dejado muy sorprendido. Estoy muy agradecido a todas las personas que han estado un año trabajando porque me han vuelto a dar mi vida", ha apuntado.

Actualmente, los secuestradores se encuentran en prisión sin fianza. La abogada Bárbara Royo ha destacado que los delincuentes podrían afrontar una pena de entre 10 y 15 años de prisión. Además, tendrán que indemnizar a Zaryn Dentzel por los daños y perjuicios causados y deberán devolver el dinero robado.