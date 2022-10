20 años del Festival documental In-Edit, que arranca más musical que nunca

Hasta el 5 de noviembre, el Festival In-Edit volverá a hacer de los Aribau Multicines de Barcelona el epicentro de los documentales sobre música. El certamen celebra desde este jueves su 20ª edición, una cita "más transversal y con más contenidos", asegura el director, Uri Altell. La primera proyección del festival es Meet me in the bathroom de Will Lovelace y Dylan Southern, que se verá a partir de las 20.30 horas.

El próximo sábado 5 de noviembre, el In-Edit apagará la pantalla con el documental Sinéad O’Connor: nothing compares de Kathryn Ferguson. Entre medio, se habrán proyectado más de medio centenar de largometrajes documentales. Esta cinta de clausura recorre la tumultuosa biografía de la artista irlandesa (1966).

Entre los músicos y bandas que tendrán presencia en esta edición se encuentran Courtney Barnett, Omara Portuondo, Ronnie James Dio, Els Surfing Sirles, Ennio Morricone, Thelonious Monk, Coque Malla, el Punk Rock de Nueva York, Joaquín Sabina, Leonard Cohen, King Crimson, Josep Valtònyc y Pablo Hasel.

A su vez, una veintena de directores harán acto de presencia en el festival para presentar sus trabajos. Entre los realizadores que aportan materia a la programación, un 35% son mujeres. En el jurado internacional figuran Julien Temple, Matthew Herbert, Nathalie Poza o Alizz.

Studio 54 del Paral·lel

En clave local, el In-Edit de este año proyectará Studio 54: nada que ver con todo lo demás, de Jorge Rodríguez, centrado en la macro discoteca del Paral·lel barcelonés que sacudió la vida nocturna de los años ochenta. También recordará el recorrido de la sala Rocksound BCN del Poblenou con el título We Love rock sound, de Rafa Albarrán, David Castellà y Dani Sánchez.

Joaquín Sabina, en el Festival de Cine de San Sebastián. Alberto Ortega / EP

Joaquín Sabina

El reputado cineasta de género social Fernando León de Aranoa (Madrid, 1968) presenta en esta edición el documental Sintiéndolo mucho dedicado al cantautor Joaquín Sabina (Úbeda, Jaén, 1949), un acercamiento documental a la versión "más auténtica y próxima" de la figura sabinera que duró 13 años.

Imagen del documental 'Meet me in the bathroom' sobre grupos alternativos neoyorquinos como The Strokes o Interpol. IN-EDIT

'Meet me in the bathroom'

El documental inaugural, de Will Lovelace y Dylan Southern, está centrado en la eclosión hace dos décadas de grupos de la escena alternativa neoyorquina como The Strokes de Julian Casablancas, Yeah Yeah Yeahs, Interpol o LCD Soundsystem. El metraje está basado en el libro del mismo título de la autora Lizzy Goodman, publicado en 2017. El documental se ha estrenado este 2022 en el Festival de Sundance (EEUU).

Omara Portuondo. ARCHIVO

Omara Portuondo

La 'novia del filin', ya nonagenaria (La Habana, 1930), asistirá en persona a la presentación de un documental sobre su carrera, vinculada inevitablemente como solista de Buena Vista Social Club, el grupo de cracks de la música cubana como Compay Segundo o Ibrahim Ferrer que inmortalizó el oscarizado cineasta Fernando Trueba en Calle 54 (2000).

El cantautor canadiense Leonard Cohen, fallecido en 2016. IN-EDIT

Leonard Cohen

Hallellujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song, de Daniel Geller y Dayna Goldfine (2021), explora las mil y una interpretaciones posibles de las canciones del canadiense, fallecido en 2016, desde las religiosas a las laicas o las sexuales. La búsqueda espiritual y la identidad judía son solo dos de los campos en los que se adentra este documental sobre un artista universal.