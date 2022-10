Helados de otoño en La Romana

Aunque somos defensores de que hay que comer helados todo el año, las temperaturas de estas semanas invitan a combinar sin ningún problema los paneles o castañas típicas de la época con helados. Sobre todo si se trata de sabores otoñales como los que propone La Romana, que ha abierto su primera tienda en Barcelona (Travessera de Gràcia, 64) tras instalarse en Madrid y Valencia.

La firma fundada en 1947 en Remini (Italia), sus helados apuestan por los sabores de temporada que sólo están disponibles durante determinados meses del año, cuando el producto fresco con el que se elaboran están en el mejor momento. Tampoco faltan sabores puramente italianos como el caffè corretto all'anice, el original “Zibibbo di Sicilia IGT”, hecho con vino Zibibbo de Sicilia y pasas o el de “biscotto de la nonna”.

Cada día se elaboran los helados que se van a servir, que sólo pasan tres horas en el mostrador

Además, los gelati de La Romana presumen de ser frescos, no congelados. Según explican sus responsables, cada día se elaboran los helados que se van a servir, que sólo pasan tres horas en el mostrador. Si no se han acabado, se retiran y se vuelven a pasar por la heladera para recuperar su textura, pero no se almacenan en el congelador. Algo que asegura una textura más cremosa y sabores también más intensos.

La Romana; Travessera de Gràcia, 64; gelateriaromana.com.