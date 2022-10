Qué hacer si te ves afectado por la huelga de Ryanair o Vueling

Este mes comienzan nuevas jornadas de huelga convocadas por los sindicatos de Ryanair y Vueling y que se alargarán, previsiblemente, hasta 2023. La huelga de Ryanair, la aerolínea irlandesa de bajo coste, está prevista que comience este viernes 28 de octubre y que se extienda hasta el próximo 6 de enero de 2023, primero completa y después con paros parciales en varias franjas horarias.

Por su parte, las jornadas de huelga en Vueling serán durante todos los lunes, viernes, domingos y festivos desde el 1 de noviembre de 2022 y hasta el 31 de enero de 2023. Pero, ¿qué deben hacer los consumidores afectados por las cancelaciones?

Cuáles son tus derechos como pasajero

Desde FACUA-Consumidores en Acción alertan a todos los clientes que puedan verse afectados que tienen derecho a compensaciones económicas de, al menos, 250 euros, así como a la devolución del importe y de los gastos asociados por un vuelo retrasado.

En este sentido, la legislación indica que los pasajeros afectados recibirán una compensación de 250 euros para vuelos cancelados de hasta 1.500 kilómetros. Una cantidad que asciende a 400 euros para vuelos intracomunitarios de más de 1.500 kilómetros y de 600 euros para el resto de vuelos.

No obstante, hay excepciones. Las compañías aéreas no tendrán que compensar a los pasajeros si se informa con dos semanas de antelación o se les informa entre dos semanas y siete días junto con un transporte alternativo que les permita salir con no más de dos horas de antelación del horario previsto.

Asimismo, las aerolíneas podrían reducir estas compensaciones en un 50% si se ofrece un transporte alternativo al pasajero con una diferencia de hora de llegada con respecto a la inicial, que no supere las dos horas para vuelos de 1.500 kilómetros o menos. No podrá ser superior a tres horas para vuelos intracomunitarios de más de 1.500 kilómetros y para todos los demás de entre 1.500 y 3.500 kilómetros o que no supere las cuatro horas para el resto.

Qué reembolsos pueden reclamar

FACUA recuerda que los pasajeros afectados siempre tendrán derecho al reembolso íntegro del billete en un plazo de siete días o a un transporte alternativo, según recoge el artículo 8 del Reglamento 261/2004. Las personas afectadas por cancelaciones también pueden reclamar otro tipo de daños que hayan podido sufrir, como la pérdida de viajes organizados, vuelos de conexión o el pago de un hotel.

"Si la cancelación ocurriese próxima al horario de salida del vuelo, la asociación recuerda que el artículo 9 de la normativa europea obliga a las aerolíneas a ofrecer a los pasajeros afectados comida y refrescos suficientes, alojamiento en un hotel si fuera necesario y traslado desde el aeropuerto hasta dicho hotel", concluyen.