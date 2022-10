Llega la edad de oro para la 'segunda mano': el subidón de la inflación empuja las ventas casi un 30% en busca del 'chollo'

No nos engañemos: a todos nos gusta estrenar. Comprarnos una televisión nueva, un pantalón que se pone de moda o tener el teléfono móvil de última generación del mercado supone darnos ese capricho que nos llena de satisfacción pero que en ocasiones no nos atrevemos por su precio. En esta época de crisis económica, con el coste de la vida disparado por la inflación, esa duda se acrecienta y nos pensamos una y mil veces los gastos que podemos realizar o no.

Pero si ya tenemos decidida la compra de un determinado producto y no queremos o no podemos desembolsar lo que cuesta nuevo en la tienda, una buena opción es adquirirlo de segunda mano. Fuentes conocedoras del sector consultadas por 20minutos sitúan el ahorro medio entre el 40 y el 50%, aunque dependiendo del tipo de producto, su antigüedad y su estado de conservación, este porcentaje puede oscilar entre el 15 y el 70%. Las mismas fuentes detallan que los bienes que pierden más rápido valor son los coches, electrodomésticos, ropa, libros y algunos muebles, por lo que su adquisición en la segunda mano supone un mayor ahorro para los compradores.

Para comprobarlo, basta con echar un vistazo a la página web de Cash Converters, la única franquicia mundial especializada en la compra y venta de artículos de segunda mano que cuenta además con 75 tiendas físicas en España. Allí podemos comprobar como un Iphone 7 de 32 gigas en un estado excelente puede adquirirse por 179,95 euros, obteniendo un ahorro final del 73% respecto a su precio si se comprase como nuevo (669 euros). En cambio, en un modelo mucho más reciente como es el Iphone 14 Plus de 512 gigas en un estado muy bueno, el ahorro solo sería del 15%.

Crece un 29% el interés por los artículos usados

Es un hecho que el mercado de segunda mano se ha convertido en una opción de consumo preferente en España en los últimos años, sobre todo con la aparición de nuevas plataformas digitales de compra y venta como Wallapop o Winted, y la consolidación de otras ya existentes como Milanuncios.

Sin embargo, como consecuencia del subidón experimentado por los precios de los bienes y servicios, ha crecido aún más el interés de los españoles por adquirir productos de segunda mano.

En concreto, entre mayo y septiembre de este año, la demanda se ha incrementado de media un 29%, creciendo para todas las categorías de productos, según un reciente análisis realizado por Milanuncios, que ha detectado un aumento especialmente significativo de hasta el 68% en visualizaciones en las categorías de moda y complementos. Esta tendencia también se ha producido en otras plataformas similares y es habitual que haya un aumento del interés de los consumidores por ahorrar en situaciones de inestabilidad económica.

En este sentido, la última encuesta para la iniciativa Cierra el Círculo, impulsada desde Milanuncios y que cuenta con más de 1.000 entrevistas, refleja que el 60% de los españoles compra en el mercado de segunda mano por el precio. Pero no es el único factor para comprar productos usados. La preocupación por el Medio Ambiente y por lograr una sociedad más sostenible están presentes igualmente.

Así, el mismo estudio revela el 84% de los usuarios considera que fomentar el consumo de segunda mano es apostar por un consumo más sostenible. Además, el 89% de los consumidores en España afirma su deseo de ser menos contaminantes. Para ello evita el desperdicio de comida (22,6%), recicla (21,9%), dona la ropa que no utiliza (17,6%) o utiliza transporte público o vehículos sostenibles (10,4%).

Consejos para maximizar el ahorro

Para aprovechar al máximo los beneficios del mercado de segunda mano y conseguir una compraventa exitosa que maximice el ahorro, Milanuncios ha dado una serie de recomendaciones a seguir:

-Atención a los 'urgente' y los 'se vende por mudanza'. Cuando por cualquier circunstancia un vender tiene prisa por vender el artículo, "probablemente se podrá conseguir a un precio mejor" que el fijado de forma inicial.

-Negociar por volumen. En caso de que el vendedor ofrezca varios productos que nos interesen, podemos "tratar de negociar por volumen para conseguir un mayor descuento".

-Jugar con los tiempos. "Existen oportunidades de conseguir aún un mayor descuento si sabemos identificar movimientos del mercado que puedan devaluar el artículo que buscamos, como el lanzamiento de un modelo más moderno".

-Para vendedores, cuidar las fotos. Para contar con mayores posibilidades de vender un artículo, hay que "poner especial atención a la calidad de las fotos e incluir una descripción detallada, datos de contacto fiables y la disponibilidad para atender a los compradores".